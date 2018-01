Ein tolles Kinderbuch fÃ¼r alle, die Trecker lieben…

Trecker kommt mit, das Kinderbuch für Traktor Liebhaber!

Frau Kristin Schneider und ihr dreijähriger Sohn möchten euch dieses Buch vorstellen:

Darum gehts: Im Buch der Trecker kommt mit, geht es darum das ein Kind mit seinen Eltern vom Land in die Stadt zieht und seinen Trecker mitnehmen möchte. Denn der ist sein bester Freund mit ihm kann er alles machen, spielen, einkaufen und überall mit ihm hinfahren. Doch seine Eltern erklären ihm, dass es nicht möglich ist den Trecker mit in die Stadt zu nehmen da dort kein Platz für ihn ist.

Es findet eine Diskussion statt, dass er ohne Trecker nicht mitkommt, denn auch in der Stadt braucht man einen Trecker.

Das Buch soll zeigen, dass man nicht immer haben kann was man möchte und dazu manchmal auch Kompromisse eingehen muss.

Das Buch ist sehr verständlich für Kleine und Große geschrieben. Stellenweise muss man auch schmunzeln über einige Aussagen im Buch wie zum Beispiel: Packen-kacken sage ich. Es ist in vier Farben gedruckt: Orange, Schwarz, Weiß und Türkis mit vielen schönen Bildern. Ein Buch für alle, die den Traktor lieben.

Wir fanden das Buch von der Geschichte her total schön und gut geschrieben. Mein Sohn ist beim Vorlesen durch die Wohnung gelaufen und hat immer gerufen „der Trecker kommt mit“. Auch fanden wir gut, dass es zeigt das man leider nicht immer alles haben kann was man möchte und im Leben Kompromisse eingehen muss.

Was, aber weder uns noch Oma und Freunden gefallen haben waren die Farben. Für so ein Kinderbuch ab 3 war es uns einfach nicht bunt genug. Sonst ist die Qualität aber sehr gut, stabiles Papier was sich gut anfühlt und nicht so schnell kaputt geht.

Trotz unserer kleinen Kritik an den Farben ist es ein tolles Buch, was wir immer wieder lesen werden. Die Geschichte ist einfach toll.

Autoren Finn-Ole Heinrich, Dita Zipfel, Halina Kirschner

ab 3 Jahren

32 Seiten

Marich Verlag

Erscheinungs Datum 15.09.2017

15€