Ein echt witziges, lustiges Jugendbuch zum Lachen. Die alltÃ¤glichen Probleme eines Teenagers werden Ã¼berzeugend, humorvoll

Ein Angriff auf die Lachmuskeln

Elke Raunig, Mutter von drei Kindern ( Sohn ist 14 Jahre, beiden Töchter sind 12 Jahre) möchte euch dieses Buch vorstellen:

Darum gehts: Der 14-jährige Niklas lebt allein mit seinem Vater zusammen. Die beiden lieben ungesundes Essen und Videospiele. Als eine neue Mitschülerin – Lynn – an seine Schule kommt, verliebt sich Niklas in diese. Mit seinen Mitschülern schließt er eine Wette ab, dass er wird Lynn erobern. Da Lynn Cheerleaderin ist, tritt Niklas – der ansonsten überhaupt nicht sportbegeistert ist – in das Football-Team ein.

Niklas ist ein ganz normaler Junge, der ausgesprochen sympathisch und authentisch erscheint. Seine Eltern leben getrennt und er hat es mit seinem Vater sehr gut getroffen.

Der Schreibstil von Alex Haas ist locker, frech, witzig und lässt sich ausgesprochen gut lesen

Auch zum gemeinsamen Lesen ist das Buch hervorragend geeignet, wenn man nicht immer wieder mit Lachanfällen kämpfen müsste, die das Weiterlesen unmöglich machen. Wir haben wirklich Tränen gelacht.

Die Sprache ist die der Leser und der Autorin ist es wunderbar gelungen meine Kinder auf Augenhöhe anzusprechen. Die alltäglichen Probleme eines Teenagers werden einfach nett, überzeugend und humorvoll geschildert. Niklas stolpert von einem Missgeschick ins nächste Fettnäpfchen und landet immer wieder in peinlichen Situationen. Dabei wurde auch mit witzigen Sprüchen nicht gespart.

Die Charaktere und auch die Umgebung werden gut beschrieben, so dass sich das Kopfkino automatisch in Gang setzt

Auf 160 Seiten in 17 kurzen Kapiteln werden zahlreiche Themen wie Verliebt sein, Eifersucht, Sport-, Gesundheitswahn, Alltag und die Pubertät mit ihren Auswirkungen angesprochen.

Die alltäglichen Probleme eines Teenagers werden humorvoll…

Ich fand, dass das Buch eine schöne Grundlage war, um mit meinen Kindern auf ganz unterschiedliche Themen zu sprechen zu kommen. Meine Kids waren einfach begeistert von den witzigen Einfällen und davon, dass ihr Gefühlschaos, das immer mal wieder vorherrscht, in so passende Worte gepackt wurde.

Von uns gibt es für dieses geniale Jugendbuch eine klare Leseempfehlung. Es eignet sich wunderbar zum gemeinsamen Lachen und für anschließend etwas ernstere oder tiefgehendere Gespräche über eigentlich alles, was im Leben eines Teenies so schief gehen kann.

Das so humorvoll zu verpacken, hat die Autorin auf sehr einfühlsame, freche und charmante Art und Weise hinbekommen.

Autor: Alex Haas

Titel: Touchdown – Ran an die Bälle!

Verlag: Oetinger

Erscheinungsjahr: 2015

Gebundene Ausgabe: 160 Seiten

Preis: 12,00 €

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 12 – 15 Jahre