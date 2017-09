Tolle Malideen und v. a eine tolle Geschenkidee fÃ¼r die berÃ¼hmten Kinder, die schon alles haben…

Kreative Malideen nicht nur für Mädchen

Frau Macherei ist Mutter von vier Kindern ( 6 und 3 Jahre, die Zwillinge sind 5) und möchte euch dieses Buch vorstellen:

Unsere Tochter liebt, wie sicher ganz viele, malen in jeglicher Art und Weise. Ausmalbücher sind nicht so beliebt, kreative Malideen umso mehr. Dieses Buch hier hat einen sehr interessanten Ansatz. Die Kinder können unter Zuhilfenahme ihrer eigenen Hände Tiere oder Monster oder anderes malen. So können sie z. B. einen Hasen zeichnen lernen, indem sie die Finger als Viktory-Zeichen aufs Papier legen und drumherum malen. Das tolle ist, wenn sie es einmal „gelernt“ haben, können sie das immer wieder anwenden, weil sie ja ihre Utensilien, die Hände immer dabei haben.

Unsere Tochter hat sich das Buch geschnappt, bevor ich selbst die Chance hatte, es mit ihr durchzugehen. Sie hat gleich losgelegt, war aber selber nicht soo zufrieden. Mama, der Hase sieht doch doof aus.

Das war allerdings nicht ihre Schuld, in unserem Exemplar war ein Fehldruck/Fehlheftung, und so war ein Teil der Seite nach innen geklappt und doppelt und beim Malen gab es einen „Hubbel“ und einen Versatz. Doof gelaufen, dass sie genau mit diesem angefangen hatte. Das eigentliche Ergebnis kam der Vorlage aber schon sehr nahe.

Angegeben ist es ab 3 Jahre. Nnja, unsere grad Dreijährige würde davon nichts auf die Reihe bekommen, realistisch würde ich da schon ab 5 Jahre halten.

Die Ringbuchheftung ist praktisch, weil man so überall eine glatte Fläche zum Malen haben kann, wenn man die nicht genutzten Seiten nach hinten dreht.

Leider sind die Werke so aber auch empfindlicher und reißen gerne mal schneller aus.

Lustig finde ich auch, dass die passenden Augen, um den gemalten Tieren Leben einzuhauchen, gleich dabei liegen, ebenso wie ein Viererset Buntstifte (klar, hat man auch zu Hause), damit kann man oder der Beschenkte direkt loslegen. Tolle Idee auch für den Urlaub.

Insgesamt ist es für den Preis aber ein tolles Buch und v. a auch eine tolle Geschenkidee für die berühmten Kinder, die schon alles haben, die wir ja alle kennen.

Taschenbuch (Ringbindung)

Krickelkakels

Verlag Friedrich Oetinger (18. Februar 2016)

Buch ab 3 Jahren