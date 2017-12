Deli Reform, rein pflanzliches Schmalz: Beim Kochen geben sie deftigen Gericht den richtigen Pfiff

Deli Reform, rein pflanzliches Schmalz: Ich kann nur sagen, alle Sorten sind super lecker und vielseitig und ich kann es nur empfehlen.

Frau Pinger, die gerne deftig kocht und ihre Tochter, die Vegetarierin ist, haben die Schmalzsorten getestet.

Ich durfte Deli rein pflanzliches Schmalz testen und war sehr gespannt darauf, ob es genauso gut schmeckt wie Schmalz aus Tierfett. Das Paket kam gut gekühlt mit einem netten an Anschreiben und drei Packungen Deli Reform bei mir zuhause an.

Sorten: Nach Griebenart mit Kräutern – Zwiebeln mit Äpfeln verfeinert – Knoblauch mit Kräutern

Drei tolle Sorten, wie ich finde. Laut Packung bestehen die Zutaten aus Pflanzlichem Öl (Sonneblume und Raps), pflanzlichem Fett (Palm) und z. B. aus Röstzwiebeln , Jodsalz, Äpfeln und Aromen oder Röstzwiebeln, Pastinaken, Kräutern oder Röstzwiebeln, Pastinaken, Kräutern, Knoblauch.

Ich habe zuerst einmal das Schmalz pur auf frischem Brot gekostet, ich mag das sehr gerne und dazu ein leckeres Gläschen Weißwein

Der Geschmack ist schön zart und schmeckt lecker nach Schmalz, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es rein pflanzlich ist, ich hätte es nicht gedacht. Auch die Geschmacksrichtungen der Sorten sind gut auseinander zu halten und heraus zu schmecken. Man sollte nur die Packung eine Viertelstunde vor Verzehr aus dem Kühlschrank nehmen, dann lässt es sich besser streichen und die Aromen kommen noch besser zum Vorschein. Ich bin bin total begeistert und gerade jetzt im Herbst so richtig lecker auch zum Anbieten wenn Besuch da ist. Meine Tochter ist seit einigen Jahren Vegetarierin und früher mochte sie immer sehr gerne Schmalz, sie war natürlich begeistert, dass es nun eine pflanzliche Alternative gibt, die auch sie essen kann und mag.

Natürlich habe ich auch mit dem Schmalz gekocht, das Herbstgericht Grünkohl mit Pinkel, also bei mir gab es Mettwurst und das leckere Schmalz hat dem Gericht den richtigen Pfiff gegeben. Ich werde es auf alle Fälle wieder machen.

Außerdem befindet sich bei der Sorte Knoblauch noch ein ganz leckeres Bratkartoffelrezept und bei Zwiebeln mit Äpfeln ein leckeres Rezept für Grillgemüse.

Ich kann nur sagen, alle Sorten sind super lecker und vielseitig und ich kann es nur empfehlen

Egal ob pur, so wie ich es so gerne mag, oder zum Kochen einfach toll. Meine Lieblingssorte ich Zwiebel mit Äpfel, weil es mich so sehr an meine Kindheit erinnert. Ich finde Deli Reform ist wieder eine neue Bereicherung gelungen und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich an diesem wunderschönen Test teilnehmen durfte. Also, einfach mal probieren! Auch für Vegetarier geeignet!