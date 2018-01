Gehobene Hotels, spiegelblanke Wolkenkratzer, breite Alleen und schÃ¶ne UferstraÃŸe….

Eine faszinierende Reise nach Astana

Heute gibt es in Astana etwa 20 Parks, 5 Theater und 13 Museen. Und das sind nicht alle Sehenswürdigkeitenin der Stadt, die die Bewohner und Touristen mit ihrer Schönheit locken.

Welche Astana Fluglinien stehen in Verfügung?

Der internationale Flughafen Astana liegt 15 km vom Stadtzentrum entfernt und bietet Flüge von Wien, Kiew, Moskau, Peking, Delhi, Seoul, Bangkok, Istanbul, Abu Dhabi, London, Amsterdam, Hannover und Frankfurt sowie einige inländischen Direktionen.

Die nationale Fluggesellschaft der Republik Kasachstan, Air Astana, betreibt Flüge nach Almaty, Delhi, Dubai, Frankfurt, Hannover, Istanbul, Moskau und Urumqi. Auch kann man Flug Berlin Astana bestellen.

Und heute wird die Rede über die Sehenswürdigkeiten der Stadt gehen. Sind Sie bereit? Na los!

Die besten Plätze in Astana

BaiterekTower

Das Denkmal „Baiterek-Astana“ ist eine einzigartige Konstruktion. Baiterek ist ein Symbol der Unabhängigkeit Kasachstans, daher ist es sowohl ein Kulturerbe der Stadt als auch eine Visitenkarte des Landes. Baiterek Tower erreicht 150 Meter Höhe. Der Turm ist ein Symbol der entwickelnden und relativ jungen Hauptstadt von Kasachstan.

Pyramide des Friedens und der Eintracht

Dieser Ort erhielt rechtlich den Namen noch eines Weltwunders. Der Palast wurde in Form einer idealen Pyramide mit einer Höhe von 62 Metern gebaut. Dieses Bauwerk schuf man für die Durchführung internationaler Kongresse unter den Führern der traditionellen und Weltreligionen. Bei der Konstruktion dieser Sehenswürdigkeit wurde das Prinzip des geometrischen Querschnitts verwendet.

Ak-Orda-Palast

Akorda ist die Residenz des Oberhauptes von Kasachstan. Hier können Sie ganz Kasachstan in seiner „Minikarte“ von etwa 2 Fußballfeldern sehen.

Oper

Das Theater „Astana Opera“ ist fast das jüngste Kulturobjekt der Stadt. Die bildmächtige und reiche Ausgestaltung dieses Theaters wird vielen Touristen gefallen.

Khan Shatyr

Dieses Objekt verkörpert das Symbol der Hauptstadt. Dieses Bauwerk ist ähnlich einem großen Gezelt. Dort befinden sich Cafés, Geschäfte, Restaurants und andere Einrichtungen. Es gibt sogar einen künstlichen Strand und einen Pool mit echten Wellen.

Duman

Duman ist ein Unterhaltungszentrum. Hier finden Sie eine große Anzahl von Geschäften und Unterhaltungseinrichtungen. Hier liegt das einzige auf dem Territoriumder GUS Ozeanarium.

Zirkus

Achten Sie auf das riesige Alienschiff, das zwischen mehreren Hochhäusern landen konnte. Darin ist nichts Schreckliches, denn tatsächlich ist dieses Raumschiff ein Zirkus. Dieser Zirkus mitfuturistische Umrisse und Formen ist perfekt stadträumlich und harmoniert gut mit Architektur der Stadt.

Singende Wasserkunst

Am Abend, nach Sonnenuntergang, können Sie einen musikalischen Springbrunnen auf dem Nurzhol Boulevard genießen. Sie werden sicherlich laute klassische Musik und den Brunnen mit den Regenbogenlichtern hören.

Darüber hinaus verfügt Astana über mehrere moderne Stadien, Sportpaläste, einen Radweg, Büros großer Unternehmen.

Fazit

Astana kann man ganz einfach als zentralasiatisches Dubai bezeichnen, denn so heißt es in den letzten Jahren. Gehobene Hotels, spiegelblanke Wolkenkratzer, breite Alleen und schöne Uferstraße: so sieht heute diese Stadt für Touristen aus.