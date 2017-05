Vorlesegeschichten zur guten Nacht – die Kinder kÃ¶nnen sich so entspannt zurÃ¼cklegen, sich mit den Geschichten…

Das schönste am Abend, sich ins Kissen kuscheln und einer schönen Gutenacht-Geschichte lauschen

Sabrina Abel, Mutter einer 2 Jahre alten Tochter, möchte euch dieses Buch vorstellen:

Darum gehts: In diesem Buch gibt es 12 verschiedene kleine Vorlesegeschichten. Die vielen kurzen Gutenacht Geschichten sind für die Zielgruppe ab 3 Jahren gedacht. Es ist genau das Richtige um nach einem Ereignisvollen Tag sich abends in sein Kissen zu kuscheln, den Geschichten zu lauschen und um langsam zur Ruhe zu kommen.

Eine der Geschichten dreht sich um den kleinen Ritter Tristan, der statt Drachen zu jagen lieber ein Drachenbaby in seinem Bettchen schlafen lässt. Lina und Hendrik machen sich Sorgen um ihr Katze Maxi, sie ist einfach nicht mehr da, aber später kommt die Erleichterung mit einer großen Überraschung. Außerdem geht es noch um ein paar Igel in ihrem wunderwarmen Winternest und wie ein verregneter Ferientag für Mats doch noch richtig schön wird.

Gerade Geschichten wie „verregnete Ferien“ in den Mats einen tollen Tag mit Oma und Opa verbringt oder der Sonntagmorgen mit Mama und Papa kuschelnd im Bett, es sind alles Sachen aus dem echten Leben. Vor allem die Geschichte in der die Kinder ihre Katze vermissen, da ist unsere Tochter direkt bei ihren Katzen mit dem Gedanken: „ Ich hab auch Katzen, die sind draußen!“ Die ab 3jährigen können sich so entspannt zurücklegen, sich mit den Geschichten identifizieren und so langsam runterfahren vorm einschlafen, was uns gut gefallen hat.

Das Cover von diesem Buch ist auf Pappe und die Seiten aus Papier, von außen fühlt es sich sehr gut an, auch die Farben sind klar und die Bilder gut gewählt. Die Geschichten sind leicht verständlich geschrieben und wir finden toll das sie nicht zu lang geschrieben sind, was für die Zielgruppe genau passend ist.

Autor: Corinna Gieseler

– Illustration: Marina Rachner

– Titel: Kuschelige Gutenacht Geschichten

– Verlag: Ellermann

– Erscheinungsjahr: 2017

– Umfang: 32 Seiten

– Preis: 9,99€

– Zielgruppe/Alter: ab 3 Jahre