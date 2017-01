Im Internet Roulette spielen und Geld fÃ¼r die Haushaltskasse erspielen

Großer Check – kann man mit Roulette die Haushaltskasse auffüllen

Roulette zählt bei Männern und Frauen zu den begehrtesten Casinospielen der Welt. Das liegt zum einen an dem exzellenten Ruf und den vielen Legenden, die sich um dieses Glücksspiel drehen, zum anderen an dem unmittelbaren Nervenkitzel und dem atemberaubenden Moment, wenn man die Luft anhält und betet, dass die Kugel, die gerade über den Kessel rollt, auf der getippten Zahl stoppt.

Roulette im Online Casino spielen

Seit ein paar Jahren lässt sich Roulette im Internet in so genannten Online Casinos spielen. Die Spielregeln sind die Gleichen. Nur dass das Game virtuell gespielt wird – wobei selbst online echtes Roulette möglich ist. Das Spin Palace Casino zum Beispiel ist bekannt für seinen großen Roulettebereich. Dazu gehört unter anderem ein Live Casino mit Live Roulette. Das bedeutet, Roulette wird per Webcam aus einem Casinosaal in Echtzeit übertragen. Das Casino bietet spezielle Bonusse an, die sich für das Roulettespiel verwenden lassen. Sie erhöhen die Gewinnchancen zusätzlich. Schließlich kann man mit dem Bonusgeld auch mal etwas riskieren. Das Spin Palace Casino verfügt zudem über kostenlose Spaßversionen. Mit ihnen ist es möglich, Roulette risikofrei auszuprobieren, um eigene Spielstrategien zu entwickeln.

Roulette für den Nebenverdienst

Nun aber zur großen Frage. Lässt sich mit Roulette die Haushaltskasse füllen? Wer sich ein bisschen mit Roulette beschäftigt, wird schnell Spielerfolge verzeichnen können. Natürlich ist und bleibt Roulette ein Glücksspiel und ist nicht manipulierbar, aber die Gewinnchancen lassen sich mit der richtigen Taktik durchaus erhöhen. Ein Tipp auf alle einfachen Chancen wie Rot oder Schwarz oder Gerade oder Ungerade bietet eine knappe 50:50 Chance. Auch ein Tippen auf eine Gruppe von mehreren Zahlen erhöht die Gewinnchancen. Außerdem gibt es nützliche Einsatzmethoden, mit denen sich das Verlustrisiko minimieren lässt, indem man immer den gleichen Einsatz wählt und bei einem Verlust den Einsatz verdoppelt, um diesen beim nächsten Gewinn wieder einzuspielen. Mit Roulette lässt sich also durchaus ein bisschen Geld verdienen und die Haushaltskasse aufbessern. Allerdings sollte man das Roulettespielen nur als Hobby betrachten und sich darauf einstellen, dass keine konstanten Gewinne möglich sind.

Damit die Frau im Spielrausch nicht ihr ganzes Geld verspielt, sollte sie sich zuvor ein maximales, tägliches Einsatzlimit zu setzen, welches sie nicht übersteigt. So bleibt sie vor Spielsucht geschützt. Viele Online Casinos wie das Spin Palace bieten den Kunden Tools zur Setzung von Limits an, um diese zu schützen. Von diesen Features sollte man als Hobbyspielerin in jedem Fall Gebrauch machen.