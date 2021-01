Wer mÃ¶chte das Videospiel testen:Ein Fall fÃ¼r TKKG – Die Feuerprobe

Ermittle mit TKKG in einem neuen, spannenden Fall, den du garantiert noch nicht aus den Hörspielen oder Büchern kennst!

Immer mehr Schüler fühlen sich im Internat nicht mehr sicher. Was ist dran, an den Gerüchten um Erpressungen und Einschüchterungen in der Schule?

TKKG ermitteln und bekommen es nicht nur mit einem verwahrlosten Ex-Lehrer und demonstrierenden Tierschützern zu tun, sondern stoßen auch auf selbsternannte „Schutzengel“, die für Sicherheit auf dem Schulhof sorgen möchten.

Der gute Ruf der Schule steht auf dem Spiel!

Hilf TKKG, die bösen Machenschaften aufzudecken und den Übeltätern das Handwerk zu legen!

Alter: ab 10 Jahren

Beachtet die Systemvoraussetzungen:

1 DVD-ROM für Win/Mac

ISBN: 4260187455260

Sprache: Deutsch

Betriebssystem: Win 7/8/8.1/10; Mac OS X ab 10.7

CPU: 2 GHz

Arbeitsspeicher: 1 GB

Grafikkarte: PC: DirectX 11.0-fähige Grafikkarte

Festplattenspeicher: 500 MB

Audio: 16 Bit