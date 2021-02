Wer mÃ¶chte das Spiel testen: Kurz vor knapp vom Zoch Verlag

Das Spiel für Kinder mit Augenmaß 😉

Abschätzen, verbinden, höher bauen! Dem Spieler am Zug wird ein zufälliger Stab zugewiesen. Er bestimmt, welche zwei Säulen er hiermit verbinden möchte. Hat er die Länge des Stabs richtig eingeschätzt, setzt er neue Säulen aus seinem Vorrat auf das Spielfeld. Wer als erster alle eigenen Säulen verbaut hat, gewinnt. Ganz so einfach ist es jedoch nicht! Denn der Spieler am Zug darf seinen Stab erst anfassen, nachdem er sich entschieden hat, welche Lücke er mit diesem überbrücken möchte.

Kurz vor knapp ist das elegante und holzreich ausgestattete Augenmaßspiel, bei dem die Spieler Abstände richtig einschätzen müssen, wenn sie hoch hinaus bauen wollen. Für 2-4 Spieler ab 9 Jahren.