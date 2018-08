Tolle Sets gewinnen: Bergen, retten, lÃ¶schen mit neuen SIKU Fahrzeugen

Bestens ausgerüstete Helfer

Ausdauer, Erfahrung und auch die notwendige Portion Mut bei besonderen Herausforderungen: Das zeichnet Menschen aus, die andere Menschen in Not retten. Sie stehen für das Gute. Kinder lieben diese Helfer, ja Helden in Uniformen: Feuerwehrleute, Polizisten oder Rettungssanitäter. In Rollenspielen nehmen sie die Situationen auf und spielen diese begeistert nach. Mit den neuen SIKU Fahrzeugen sind sie die Helden ihrer Geschichte und bei den Einsätzen bestens ausgestattet.

MAN Feuerwehr-Drehleiter

Alarm! Brand in einem mehrgeschossigen Wohnhaus. Das Fahrzeug mit der Feuerwehr-Drehleiter rast, angetrieben von einem 300 PS starken Dieselmotor, zum Einsatzort. Dort wird die Drehleiter in Position gebracht, der Korb ausgeklappt und auf die ideale Position ausgefahren: Wasser marsch! Das SIKU Fahrzeug ist detailliert gestaltet, die Drehleiter ist ausziehbar und drehbar.

Mercedes-AMG G65 Bundespolizei

Zwölf Zylinder, 600 PS: Mit der leistungsstärksten Variante des G-Modells ist die Bundespolizei auch auf schwierigstem Gelände einsatzfähig. Die markante und bullige Erscheinung des Geländewagens wird durch die typische weiß-blaue Farbgebung der Bundespolizei betont. Die beiden vorderen Türen und die Hecktüren lassen sich an dem Fahrzeug öffnen, außerdem können die Räder abgenommen werden. Das G-Modell ist eine kräftige Zugmaschine. An der Anhängerkupplung können deshalb zusätzlich SIKU Anhänger gezogen werden.

Wir verlosen unter euch sieben SIKU-Sets (MAN Feuerwehr-Drehleiter und Mercedes-AMG G65 Bundespolizei)

Wer in den Lostopf möchte…

1) … gibt sein Einverständnis



2)…schreibt uns hier was eure Kinder an Feuerwehr & Polizei so begeistert. Vielleicht habt ihr auch eine nette Geschichte?

3) … wird Mitglied in unserer „Community“ oder hier unser „Fan“ oder folgt uns bei „Twitter“

Einsendeschluss: 7.9.2018