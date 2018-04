Eine Website Ã¼berzeugt, wenn sie so professionell ist wie das GeschÃ¤ft dahinter.

Die Geschäftsidee gibt’s – und den Internetauftritt? Der lässt sich mit Profi-Unterstützung leicht selbst realisieren…

Setzen Sie Ihr Geschäft in Szene!

Ob Café, Boutique oder Architekturbüro: Kein Geschäft läuft ohne professionellen Internetauftritt. Mit dem Produkt „Digital Business“ unterstützen Experten beim Aufbau der Seite oder erstellen sie auf Wunsch direkt. Das Ergebnis: Eine Website, die zu ihrem Business passt – und ihnen die Arbeit durch besseren Kundenservice erleichtert.

Blumen, Punkte, Streifen, in Baumwolle, Seide oder Leinen. Und das alles kindlich verspielt, schlicht schön oder robust für die neuen Sofakissen. Keine Frage, die Welt in einem Stoffladen ist bunt. Und sie kann mitunter hart sein: etwa, wenn das Geschäft im Stadtteil zwar bekannt ist, überregionale Kunden aber ausbleiben. Da sich 90 Prozent der Verbraucher vor dem Kauf von Produkten und Dienstleistungen im Internet informieren, ist eine professionell gestaltete Website der erste Schritt, neue Kunden zu gewinnen. Aber das in Eigenregie erledigen? Mit dem Angebot Digital Business stellt die Telekom Geschäftskunden Web-Experten zur Seite, die eine moderne Website erstellen oder die Unternehmerin dabei individuell unterstützen.

Attraktive Website überzeugen

Eine Website überzeugt, wenn sie so professionell ist wie das Geschäft dahinter. Eine schlechte Darstellung auf dem Smartphone oder unprofessionelle Fotos dagegen schrecken Interessenten eher ab. Deshalb sorgen die Experten der Telekom für eine zur Branche passenden Bildsprache und integrieren auch eigenes Bildmaterial stimmig in den neuen Internetauftritt. Außerdem werten sie den Internetauftritt mit speziellen Online-Funktionen, sogenannten Widgets, auf. Denn weshalb sollte nicht auch das hochfrequentierte Café am Markt ein Reservierungssystem haben, wie es bei Restaurants schon üblich ist? Weitere Beispiele, wie sich der Kundenservice verbessern lässt: Über Angebotsformulare auf der Website können Kunden von Goldschmieden oder Werkstätten direkt Anfragen stellen. Die Physiotherapiepraxis profitiert von einer Online-Terminkoordination. Und wenn der Laden brummt, sorgen die Stellenanzeigen auf der eigenen Website für Zuwachs im Team. Professionell getextete Vorlagen gibt‘s bei Digital Business auf Wunsch dazu.

Professionell auftreten – Fallstricke vermeiden

Die passende Formulierung ist auch an anderer Stelle entscheidend. Nämlich dann, wenn es um rechtliche Fragen geht. Deshalb helfen die Telekom-Spezialisten dabei, das Impressum und die korrekten Datenschutzangaben zu erstellen. Und selbstverständlich sind dank Datenbank auch die Bildrechte gewährleistet. Damit die Seite auf allen Endgeräten, ob PC oder Smartphone, gleichermaßen professionell wirkt und lesbar bleibt, setzen die Experten sie immer im Responsive Design um. Professionelle Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, sorgt dafür, dass die Website im Netz leicht zu finden ist.

Das richtige Paket für jede Anforderung

Digital Business ist zunächst in zwei Paketgrößen erhältlich. Im Tarif Digital Business S erstellen die Experten der Telekom eine vollständige professionelle Startseite. Weitere Unterseiten setzen Unternehmen anschließend in Eigenregie um. Bei Fragen helfen die Spezialisten stets weiter. Mit Digital Business M erstellen, optimieren und pflegen die Experten bis zu zehn Seiten. Beste Voraussetzungen also, den bunten Stoffladen in die Online-Welt zu übertragen.

Weitere Informationen unter: www.telekom.de/digital-business