Mitmachen und mit etwas Glück eines von zwei Dr. Ute Schick Kosmetik-Sets im Gesamtwert von fast 500 Euro gewinnen

„Ich möchte, dass Sie sich wohlfühlen in Ihrer Haut“

Die Wissenschaftlerin Dr. Ute Schick besitzt eine große Leidenschaft: die Verschönerung des Menschen. Operationen und künstliche Eingriffe lehnt sie strikt ab, ihr geht es um die natürliche Schönheit des Menschen. Schon als Kind haben pflegende Cremes und wohlriechende Öle Ute Schick fasziniert. Jetzt hat sich die promovierte Chemikerin ihren Kindheitstraum erfüllt und eine eigene Kosmetiklinie herausgebracht. „Damit die Menschen ihre natürliche Schönheit wiederentdecken und sich wohlfühlen in ihrer Haut.“

Anhand eines speziell erarbeiteten Fragenkatalogs wird Ihr Hauttyp analysiert und ein individuelles Pflegeprodukt zusammengestellt.

Der Schlüssel für die Pflegeprodukte von Dr. Ute Schick Kosmetik: In der persönlichen Creme stecken erforschte Wirkstoffe in hoher Dosierung – und somit in der Konzentration, in der sie nachweislich wirken. Die Produktpalette von Dr. Ute Schick Kosmetik reicht von Augen- und Gesichtscremes bis hin zu Shampoo und Haartonic.

Ein Kometik-Sets besteht aus Ihrer individuellen Haut- und Augencreme, Haarserum und Shampoo im Gesamtwert von 245,- Euro. Wir verlosen zwei dieser Sets unter euch.

Verwöhnen Sie sich mit einer Gesichtscreme, die auf die Bedürfnisse Ihrer Haut angepasst ist. Wir verwenden Wirkstoffe, die nachweislich eine hautverbessernde, faltenreduzierende oder schützende Wirkung haben.

Die Haut um die Augen herum ist besonders empfindlich und benötigt eine spezielle Pflege – bei Männern und bei Frauen! In Ihrer persönlichen Augencreme stecken Wirkstoffe, welche die Bedürfnisse Ihrer empfindlichen Augenpartie berücksichtigen. Außerdem berücksichtigen wir Ihre Vorlieben: Bevorzugen Sie eine leichte oder eine reichhaltige Creme?

Sichtbar glänzendes und gesundes Haar: Ihr Shampoo ist ein wahres Allround-Talent. Es enthält ausgewählte Wirkstoffe, die Ihre Haare optimal pflegen und beste Voraussetzungen für vitales Haar liefern.



Haarserum für Frauen: Gönnen Sie Ihrem Haar und Ihrer Kopfhaut eine Extra-Portion Pflege. Strapazierte Haare werden mit den Wirkstoffen versorgt, die sie benötigen. Für sichtbar kräftiges, gesundes und glänzendes Haar vom Ansatz bis in die Spitzen.

Dr. Ute Schick Kosmetik wünscht allen Teilnehmern viel Glück!🍀

Wer in den Lostopf hüpfen möchte:

1) …wird Abonnenten in unserer Instagram „Community“ oder hier unser „Fan“ oder folgt uns bei „Twitter“

2) …und findet auf diesen Seiten die versteckten 🍀 und Glücksferkel🐷:

Wie viele 🍀🐷 habt ihr gefunden? Schreibt die Anzahl in die Kommentarfunktion.

Viel 🍀Glück wünschen wir euch. Das Gewinnspiel endet am 31.10.2020.