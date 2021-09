Gibts Weihnachten nur selbstgebackene Plätzchen?

Mit was werden eure Keksdosen in diesem Jahr gefüllt? Backt ihr die Weihnachtsplätzchen selber? Backen auch eure Kinder mit?

Bewährte Backrezepte auch für Anfänger für die Weihnachtsteller und Gebäckdose und auch ausgefallene Plätzchenrezepte findet ihr hier.

Viele Spaß beim Backen und Naschen.

Berliner Brot:

Zutaten:

75 g Vollmilch-Schokolade

2 Eier

250 g brauner Zucker

70 g Apfelkraut

2 Essl. Rum

1 Msp. Piment

1 Teel. Zimt

250 g Mehl

1 Teel. Backpulver

125 g gehackte Mandeln

40 g gewürfeltes Zitronat

50 g Puderzucker

1 Essl. Zitronensaft

Schokolade raspeln. Eier und 2 El. Wasser schaumig rühren. Zucker nach und nach unterrühren, bis die Masse dickcremig ist. Apfelkraut, Rum, Gewürze, Mehl, Backpulver, Mandeln, Zitronat und Schokolade zufügen. Alles gut verrühren. Backofen auf 200 °C vorheizen. Teig auf ein Blech mit Backpapier streichen Auf mittlerer Schiene 20 Minuten backen.

Teigplatte stürzen. Papier anfeuchten, abziehen, Teig sofort in Rechtecke schneiden. Mit Zitronenglasur bestreichen

Fattigmannkuchen aus Norwegen

Zutaten:

10 Eigelb

7 EL Zucker

10 EL Sahne

1/2 TL Kardamom

300-400g Weizenmehl

Eigelb und Zucker zusammenmischen. Sahne erst steif schlagen und dann zusammen mit Eigelb und Zucker rühren. Kardamom und Weizenmehl zusetzen. Bis zum nächsten Tag kalt stellen.

So dünn wie möglich ausrollen. Rektangel ausschnitten und im jeder ein kleines Schnitt machen und eine Zeite durch das Schnitt führen. So wenig Mehl wie möglich benutzen beim Ausrollen.

Die Kuchen im heißes Öl kochen bis golden braun. Auf Kuchenpapier trocknen.

Nürnberger Lebkuchen

Zutaten:

8 Eier mit

600 g Zucker schaumig rühren.

650 g gemahlene Haselnüsse,

100 g gehackte Mandeln,

100 g Zitronat (kleingehackt),

20 ml Weinbrand sowie

100 g Mehl, mit

2 TL Backpulver,

1 TL Zimt,

1 TL Kardamom und

1 Päckchen Lebkuchengewürz vermischen, unterarbeiten.

Der Teig darf nicht zu streng sein. Oblaten (runde oder rechteckige) mit dem Teig ca. 1 cm dick bestreichen. Über Nacht trocknen lassen. Im vorgeheizten Backofen ca. 20 Min. bei 160°C backen. Ca. 14 Tage in einer Gebäckdose (einen Apfel dazulegen) aufbewahren, bevor man sie isst. Bestreicht einige Lebkuchen mit heller oder dunkler Kuvertüre. So habe ich gleich drei verschiedene Lebkuchen.

Zimtsterne

Zutaten:

250 g Mandeln, sehr fein gemahlen

2 1/2 Teel. Zimt, gemahlen

250 g Zucker

90 g Eiweiss (3)

Glasur:

25 g Eiweiss (1)

125 g Puderzucker

Zum Ausrollen: 50 g Mandeln, sehr fein gemahlen

(Macht ca. 45 Stück) Mandeln und Zimt mischen. Eiweiss und Zucker leicht erwärmen (40 Grad) und rühren, bis sich der Zucker gelöst hat. Alle Zutaten zu einem Teig verkneten und für 2 bis 3 Stunden kalt stellen (damit der Teig genügend hat).

Teig zwischen zwei Folien ca. 8 mm stark ausrollen, in den Kühlschrank/Frosterfach stellen.

Für die Glasur Eiweiss und Puderzucker zu einem dickflüssigen Brei verrühren und sehr dünn auf dem angefrorenen Teig verstreichen (einen Teil für das Glasieren der zweiten Menge aufbewahren). Den glasierten Teil nochmals kurz anfrieren, das erleichtert das Ausstechen.

Sterne ausstechen, zwischendurch die Ausstechform immer wieder in heisses Wasser tauchen. Die Sterne auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und im auf 200 Grad vorgeheizten Ofen während ca. 8 Minuten backen.

In der Zwischenzeit die Teigreste verkneten. Dabei gemahlene Mandeln zufügen, um die Feuchtigkeit der Glasur auszugleichen.

Brutti ma buoni (Italienische Schokoladenmakronen)

Zutaten:

250 g Haselnusskerne

200 g Mandeln; gemahlen

200 g Mandeln; gehackt

500 g Puderzucker

2 Pk. Vanillinzucker

6 Tr. Bittermandelöl; Tr.=Tropfen

1 Tl. Zimt

1 El. Orangenschale; dünn abgeriebene

1 Tl. Instantkaffee

50 g Kakaopulver

200 g Eiweiss; ca. 7 Eier Kl. 3

85 Backobladen; kleine runde

Zubereitung :

Die Haselnusskerne auf einem Backblech verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad 10-12 Minuten rösten. Die Nüsse in einem Sieb abkühlen lassen. Die braunen Häutchen abreiben, die Nusskerne grob hacken.

Gemahlene und gehackte Mandeln, Puderzucker, Vanillinzucker, Bittermandelöl, Zimt Orangenschalen, Instantkaffee, Kakaopulver und Eiweiss in einen Schneekessel geben und mit einem Holzlöffel gut durchrühren. Im Wasserbad bei mittlerer Temperatur unter ständigem Rühren 8-10 Minuten erwärmen. Den Schneekessel aus dem Wasserbad nehmen, die Masse mit dem Holzlöffel so lange rühren, bis sie erkaltet ist. Nüsse unterrühren.

Die Backobladen auf 2 Backbleche verteilen. Jeweils 1 gehäuften Tl. der Masse auf eine Oblate geben (man muss mit dem Daumen ein bisschen nachhelfen). Im vorgeheizten Backofen auf der 2.

Einschubleiste von unten bei 180 Grad 20 Minuten backen

Bärentatzen

Zutaten:

125 g Zartbitterschokolade

250 g Mandeln

3 Eiweiß

1/2 Teel. Zimt

1 Prise gemahlene Nelken

1 Prise Kardamom

2 Eßl. Kakao

1/2 Zitrone, abger.Schale davon

300 g Zucker

100 g Halbbitterkuvertüre

Schokolade und die Mandeln fein mahlen. Eiweiß steif schlagen.

Schokolade, Mandeln, Gewürze, Kakao, Zitronenschale sowie 250 g. Zucker mischen. Mit dem Schneebesen behutsam unter den Eischnee heben. Bärentatzenformen kalt ausspülen, mit Zucker bestreuen. Walnußgroße Teigkugeln hineindrücken. Förmchen auf mit Backpapier belegtes Blech setzen, vom Teig lösen (Förmchen vor jedem Gebrauch sorgfältig auszuckern). Über Nacht ruhen lassen.

Ofen auf 180 Grad vorheizen. Tatzen ca. 15 Min. backen. Nach dem Abkühlen in flüssige Kuvertüre tauchen.

WALNUSSHÄUFCHEN

Zutaten:

100 g Butter, 1/4 Tasse Puderzucker, 1 Tasse Mehl,

1/2 Tasse grob gehackte Walnüsse oder mehr, 1 Prise Salz, 1 Vanillienzucker.

Alle Zutaten zu einem halbfesten teig verarbeiten. Kleine Häufchen auf ein mit Backpapier

ausgelegtes Blech setzen. Bei schwacher Hitze ( ca. 150 Grad C.) ca 15 Minuten hell backen. Plätzchen auf dem Blech erkalten lassen, weil sie erst auskühlen müssen damit sie fest werden. Mit Puderzucker bestreuen.

SPRITZGEBACKENES

Zutaten:

400 g Mehl

250 g Butter

250 g Zucker

1 Btl. Vanillezucker

5 Eigelb

3 Tropfen Rumaroma

125 g gemahlene Mandeln

Zubereitung:

Butter, Zucker, Vanillezucker schaumig rühren, dann nach und nach Eigelb und Rumaroma hinzufügen. Zum Schluß Mehl und Mandeln gut unterarbeiten bis der Teig glatt ist. 20 Minuten ruhen lassen.

Backzeit: E-Herd vorgeheizt 175 Grad C ca 10 – 12 Minuten, Heißluftherd: 150 Grad C ca 8 – 10 Minuten

DOMINOSTEINE

Zutaten:

125 g Honig

125 g Zucker

25 g Butter

1 P. Lebkuchengewürz ( ca. 8 g )

50 g geriebene Mandeln

1 Eigelb

300 g Mehl

5 g Hirschhornsalz

3 g Pottasche

6 Essl. Wasser

Füllung

1/2 Glas Himbeer-Konfitüre

150 g Marzipanrohmasse

100 g Puderzucker

1 -2 El Rum

Glasur:

250 g Puderzucker

30 g Kakao

3 -5 El heiße Milch oder Wasser

25 g zerlassenes Kokosfett

Honig mit Zucker und Fett erhitzen und wieder abkühlen lassen. Das Eigelb mit der Honigmasse verrühren, Mehl mit den Gewürzen und Mandeln vermischen und portionsweise zugeben, zuletzt das in Wasser aufgelöste Hirschhornsalz und Pottasche gründlich verrühren.

Den Teig etwa 1,5 cm dick auf ein gefettetes Blech streichen.

Backen 20-25 Min, E-Herd 175-180/G-Herd 2-3 Nach dem Abkühlen die Kuchenplatte einmal längs durchschneiden. Eines der beiden Rechtecke mit Himbeerkonfitüre bestreichen. Dann die mit Puderzucker und Rum verknetete Marzipanmasse entsprechend ausrollen und als zweite Schicht darauflegen. Auf die Marzipanmasse nochmals eine Schicht Himbeerkonfitüre streichen und das zweite Rechteck darauflegen. Aus der Kuchenplatte quadratische Würfel (ca. 4×4 cm) schneiden und mit Glasur überziehen

VANILLEKIPFERL

Zutaten:

300 g Mehl

1 Msp Backpulver

250 g Butter

50 g gemahlene Mandeln

2 P. Vanillinzucker

1 Priese Salz

1 Ei

Zuckermischung zum Wälzen:

100 g Puderzucker

2 P. Vanillinzucker

Zubereitung : Aus den Zutaten einen glatten Mürbteigkneten und im Kühlschrank ½ Std. ruhen lassen. Auf bemehlter Arbeitsfläche Teigrollen von ca. 1 cm Durchmesser formen, etwa 6 cm lange Stücke abschneiden und zu Kipferl biegen.

Kipferl bei 175 Grad ca. 15 Min. backen. Puderzucker mit Vanillin-Zucker mischen und die noch warmen Kipferl darin wälzen

AMERIKANISCHE EIERKRÄNZE

Zutaten:

250g Butter

150g Zucker

1 P. Vanillinzucker

2 Eier

1 Eigelb

300g Mehl

150g Speisestärke

1TL Backpulver

Zum Verzieren:

50 g kandierte Kirschen

250g Zitronat

Zubereitung :

Das Fett schaumig rühren, nach und nach Zucker, Vanillinzucker und Eier zugeben. Mehl, Speisestärke und Backpulver mischen, sieben und unterrühren. Den Teig in einen Spritzbeutel füllen und kleine Kränze auf ein gefettetes Backblech spritzen. Mit Kirsch- und Zitronenstreifen verzieren.

Bei 180-200 Grad (G2 ½-31/2 )ca. 10-15 Min. goldgelb backen.

TIRAMISU Á LA CHRISTKIND

Zutaten:

– 300 ml Wein, rot (ich nehme auch gerne Johannisbeersaft gemischt mit Apfelsaft, weil ich keinen Alkohol mag)

– 2 Stangen Zimt

– 2 Gewürznelken

– 2 Eier

– 2 Pck. Vanillezucker

– 500 g Mascarpone

– 3 EL Rum

– 1 TL Zitronensaft

– 300 g Oblaten – Lebkuchen ohne Guß

– 30 g Mandeln, gehackt

– 2 TL Kakaopulver

ZUBEREITUNG:

Wein mit den Gewürzzutaten aufkochen, ca. 10 Min. köcheln lassen, abkühlen lassen. Eier trennen. Eigelb und Vanillezucker schaumig schlagen, Mascarpone zugeben, Rum unterrühren. Eiweiß mit Zitronensaft steif schlagen und unter die Mascarponecreme geben. Oblaten von den Lebkuchen entfernen. Lebkuchen gleichmäßig in fingerdicke Streifen schneiden. Hälfte der L. auf dem Boden einer Form(20/30cm) verteilen. Mit der Hälfte des Weins beträufeln, mit der Hälfte der Creme bestreichen. Restliche Lebkuchen darauf verteilen und mit Wein betr. und mit Creme bestreichen.

Über Nacht kühl stellen. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Abkühlen lassen. Lebkuchen Tiramisu mit Kakaopulver bestäuben und den Mandelblättchen bestreuen. Nach Belieben mit Sternfruchtscheiben und Kumquats garnieren.

Tiramisu Spekulatius

Zutaten:

200 g Sahne

250 g Mascarpone

250 g Magerquark

100 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

200 g Spekulatius

400 g gefrorene, gemischte Beeren

Sahne steif schlagen, Mascarpone, Quark, Zucker und Vanillezucker verrühren, Sahne unterheben.In eine eckige Form ca. 3 EL von der Creme verteilen, darüber eine Schicht Spekulatius legen. Die gefrorenen Beeren darauf verteilen, restliche Creme darauf streichen mit Spekulatius bedecken und über Nacht durchziehen lassen.

Ein echter Christstollen!

Zutaten:

2 kg Mehl

100 g Butterschmalz

100 g Talg, geraspelter

800 g Margarine

850 g Sultaninen

150 g süße Mandeln

65 g bittere Mandeln

100 g Zitronat, klein gehackt

1 Zitrone, Schale davon abgerieben

330 g Zucker

0,5 L Milch

150 g Hefe

20 g Salz

1/4 TL Muskat

ZUM BESTREICHEN: 400 g Butter, 125 g klarer Zucker, 125 g Puderzucker, 1 Pk Vanillezucker

ZUBEREITUNG:

Abgezogenen Mandeln fein mahlen. Die gesamten Zutaten am Abend vor dem Backen in einen warmen Raum stellen! Am nächsten Tag Mehl sieben, eine Vertiefung in die Mitte drücken und die mit einem Teil der handwarmen Milch verrührte Hefe hinein geben. Den gekneteten Vorteig an warmen Ort 30 Min gehen lassen.

Inzwischen übrige Zutaten mit restlichen Mehl gut durchkneten. Hefestück zugeben und so lange kneten, bis der Teig nicht mehr an den Händen klebt. Damit das Fett nicht austritt, den Teig nicht zu nah an den Ofen stellen und mind 2 Stunden gehen lassen.

500-1500 g schwere Stücke abwiegen, jedes noch einmal durchkneten. Dann zu längeren Broten formen, längs 1 cm tief einkerben oder mit einem Quirlstiel längs seitlich eine Rille ziehen und den kleineren Teil über den großen schlagen.

Die Stollen bei guter Mittelhitze ca. 1 Stunde backen.

Dann buttern, mit klarem Zucker bestreuen, nochmals buttern u. Puderzucker darüber streuen.

Der Stollen braucht mind 1 Woche Lagerzeit, kann also rechtzeitig vor Weihnachten ohne Stress gebacken werden….

Wespennester

200 gr. Mandelspitzen

200 gr. Zucker

3 Eiweiß

1 pr. Salz

125 gr. Kuvertüre

die Hälfte des Zuckers etwas anrösten, gibt die Mandeln dazu… Eiweiß u. Salz zu einem festen Schnee steifschlagen, den restlichen Zucker nach u. nach unterheben. Kuvertüre zu den gerösteten Mandeln geben, auflösen und etwas erkalten lassen und erst dann den Eischnee dazu geben…. Auf Backpapier kleine Häufchen setzen u. bei 160 Grad …20 Minuten backen