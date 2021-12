Dank Hotelsoftware: Einfach mehr Zeit für die Gäste

Urlaub in der Ferienwohnung liegt voll im Trend. Nicht nur Familien schätzen es, im Urlaub Platz, Freiheiten und Annehmlichkeiten zu genießen. Neben der Größe und Lage der Ferienwohnung spielt die Ausstattung eine entscheidende Rolle, ob sich Ihre Gäste wohlfühlen und zu Ihnen wiederkommen oder Sie auch weiterempfehlen werden.

Nichts ist aufwendiger als immer neue Gäste zu werben

Ein solider Gästestamm sorgt für eine gute Auslastung, ohne das Sie immer erneut viel Zeit in die Akquise investieren müssen. Sicher sorgen Sie für eine tolle Präsentation Ihrer Ferienimmobilie bei HRS, Booking.com und Co., um sich von Ihren Mitbewerbern abzusetzen und neue Gäste zu gewinnen. Dann wissen Sie wie zeitintensiv die Pflege der verschiedenen Buchungsportale ist. Änderung müssen Sie in jedem Portal separat eingeben. Der Manager für verschiedene Buchungsportale steht bereit! Das Tool ermöglicht Ihnen, Ihre Ferienwohnung gleichzeitig auf allen Portalen zu verwalten.

Mit den Augen Ihrer Gäste: „Besuchen“ Sie doch einmal Ihre Ferienwohnung

Seien Sie auch selbstkritisch, wenn Sie Ihre Ferienwohnung „besuchen“. Ein Hochstuhl, indem schon die eigenen Kinder saßen und der zu kleine Esstisch für die vierköpfige Familie hinterlassen kein gutes Gefühl bei Ihren Gästen. Werden sie wiederkommen und zu Ihren Stammgästen werden?

Ist die Ferienwohnung so ausgestattet, dass Ihrer Zielgruppe, ob Familie oder Single mit Hund, jeder Wunsch erfüllt wird? Ihr Feriendomizil sollte deshalb so eingerichtet sein, dass Ihre Urlauber diesen Luxus genießen können: Sinnvolle Aufmerksamkeiten für Ihre Gäste sorgen für eine tiefe Zufriedenheit.

Oft sind es die kleinen Dinge, die ein Gast erfreuen, ihn zum Lächeln bringen und er sich bei Ihnen wohlfühlt.

Der Hundefreund wird angenehm überrascht sein, wenn er in der Ferienwohnung saubere Wasser- und Futternäpfe und eine einladende Liegedecke für den Vierbeiner vorfindet.

Kurzum: Bieten Sie Ihren Gästen ein „Zuhause“ für gemütliche und unvergessliche Urlaubstage mit den Liebsten.

Mehr Zeit für Ihre Gäste, aber wie?

Es gibt Arbeiten, die lieben Vermieter am Wenigsten. Sie müssen aber trotzdem erledigt werden und haben – zumindest in der Wahrnehmung vieler – in den letzten Jahren zugenommen: der „Bürokram“.

Deshalb bleibt immer weniger Zeit für die persönliche Gästebetreuung. Vermieter von Ferienwohnungen sollten prüfen, ob sie diese Arbeiten effektiver und zeitsparender erledigen können.

Die hilfreiche Hotelsoftware Julia ist stets zu Diensten. Von der Anfrage der Gäste für eine Ferienwohnung bis zur Danke-Mail: JULIA erinnert Sie an offene Angebote, übermittelt Ihren Gästen Anreiseinformationen und stellt auch Rechnungen.

Tipp: Sie verschicken an Ihre abgereisten Gäste eine „Danke-Mail“? Erkundigen Sie sich, welche Ausstattungsmerkmale bei Ihren Urlaubern beliebt sind und gut ankommen und was sie vermisst haben.