Nur wenige unter uns haben den Luxus ihren Tag zeitlich so frei einzuteilen, dass Workouts ideal…

Gewichtsverlust ist wie ein Lottogewinn

Hast du die Aktion Sommerkörper schon begonnen, aber der Zeiger auf der Waage will sich einfach nicht bewegen? Ernährung und Workout sind deine neue Priorität und trotzdem purzeln deine Pfunde nicht. Zudem scheint es, als würde sich dein Konto schon jetzt in einem verfrühten Sommerloch befinden. Bevor du frustriert das Handtuch wirfst, hier ein paar Tipps, die dich in Form bringen und dir das nötige Kleingeld verschaffen, um deinen tollen Körper auch richtig zur Schau stellen zu können.

Der wichtigste Punkt jeder „Body Transformation" ist die Ernährung. Beginne mit dem Ausmisten deines Kühlschranks. Vollwertige Kost und frisches Gemüse helfen dir beim „Clean Eating". Tage mit Kraft Workouts unterstützt du mit kohlenhydratreicher Kost. Kartoffeln, Nudeln und brauner Reis sowie Getreideprodukte sind hier der Schlüssel zum Erfolg. An trainingsfreien Tagen oder Tagen mit Ausdauer-, sprich Cardio-Einheiten, sind Proteine und Gemüse deine Freunde. Teigwaren und Zucker sowie Fertiggerichte aller Art müssen unbedingt gemieden werden.

Auch die Menge macht bei der Ernährung einen großen Unterschied. Nur weil es gesund ist, solltest du nicht Unmengen konsumieren. Knackpunkt bei der Gewichtsreduzierung ist eine negative Kalorienbilanz am Ende des Tages. Deswegen helfen dir kleine Snacks über den Tag verteilt gegen den Heißhunger bei deinen Hauptmahlzeiten. In der Regel solltest du deine Ernährung auf fünf Mahlzeiten am Tag verteilen.

Ausdauersport braucht ein gesundes Pensum. Mindestens einmal am Tag sollte dein Körper zum Schwitzen gebracht werden. Ein übermäßiges Training zehrt jedoch deine Muskelmasse auf, ähnlich wie bei einem Leistungsausdauersportler. Diese Muskeln sind aber essenziell für Gewichtsverlust, sie steigern deinen Grundumsatz und verbrennen Kalorien auch im Ruhezustand. Somit kann ein 90-minütiger Lauf deine Diät maßgeblich behindern, denn der Speicher deines Körpers wird versuchen, die Energie für solche Trainings zu speichern. Noch dazu wird dein Appetit nach intensiven Sporteinheiten angekurbelt.

Wer hätte das gedacht. Fürs Abnehmen ist das Training mit Gewichten effektiver als Cardio-Training. Wie eben beschrieben, führt eine größere Muskelmasse zu einer erhöhten Kalorienverbrennung. Freihanteltraining und Übungen mit deinem eigenen Körpergewicht sind dafür die beste Option. Spitzenreiter bei den Übungen sind und bleiben Liegestütze, Squads, auch bekannt als Kniebeugen, und Ausfallschritte. Diese solltest du immer mit intensiven und kurzen Intervalleinheiten kombinieren. Mit der richtigen Balance aus Cardio und Muskelaufbau schmelzen deine Pfunde schneller als du denkst.

Nur wenige unter uns haben den Luxus ihren Tag zeitlich so frei einzuteilen, dass Workouts ideal auf den Tag verteilt werden können. Die meisten von uns sitzen 80% ihrer Arbeitszeit am Schreibtisch. Und das merkt dein Körper und schaltet in einen Modus um, bei dem die Lipasen-Produktion gehemmt wird. Diese Enzyme sind verantwortlich für das Spalten der Fette damit diese verwertbar für deinen Körper werden. Also bringe etwas Bewegung in deinen Job. Mindestens einmal die Stunde solltest du aufstehen und etwas im Stehen erledigen, zum Beispiel Unterlagen sichten, Blumen gießen oder ein kurzes Meeting mit Kollegen halten. Der einfache Gang zur Toilette reicht hier leider nicht. Und sollte dein Arbeitsplatz per Fahrstuhl erreichbar sein, dann lass diesen ab sofort links liegen und nimm die Treppe. Dein großes Ziel muss es sein, mindestens 10.000 Schritte am Tag zu machen. Es gibt unendliche viele Fitnessarmbänder am Markt, mit denen du deinen Schrittfortschritt verfolgen kannst.

Mit diesen Tipps geben wir dir hoffentlich den Ansporn, den du brauchst. Scheue aber nicht zurück vor professioneller Hilfe. Zum Beispiel einem Personal Coach.