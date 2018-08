Hecke mal anders? â€“ ï»¿Die Dufthecke von Inkarho bringt pflegeleichte Abwechslung in euren Garten

Wir verlosen unter euch acht Rhododendron-Dufthecken von Inkarho

Präsentieren sich Standard-Hecken häufig als grün und zweckmäßig, bietet die Rhododendron-Dufthecke von Inkarho hier eine blütenreiche Abwechslung. Dabei freut sich nicht nur das Auge über die farbenreiche Optik, sondern auch die Nase über den süßen Duft, der aus den reichen Blüten emporsteigt und Bienen und Hummeln anlockt. Damit erfüllt die Dufthecke den Anspruch von umweltbewussten Gartenbesitzern nach Pflanzen mit Mehrwert für nutzbringende Insekten.

Es gibt viel weniger Insekten. Das hat dramatische Folgen: Es werden weniger Pflanzen bestäubt, Vögel und Fledermäuse leiden an Futtermangel.

