Nur die besten Models werden fÃ¼r ein Fotoshooting oder fÃ¼r den Catwalk gebucht. Ein Model sollte deshalb…

Wie startet man eine Model-Karriere?

Viele Mädchen träumen von einer Model-Karriere. Trotzdem gelingt nur den wenigsten Frauen der Einstieg in die Modebranche. Um in diesem Business Erfolg zu haben, sind neben Durchhaltemögen und Disziplin auch ein gesundes Selbstbewusstsein und Cleverness notwendig.

Schönsein allein reicht nicht

Schönsein allein genügt nicht, um als Model langfristig Erfolg zu haben. Junge Frauen, die diesen Beruf ergreifen möchten, müssen sehr fotogen sein. Der Alltag eines durchschnittlichen Models ist nicht von Glanz und Glamour, sondern von harter körperlicher Arbeit und viel Selbstdisziplin geprägt. Arbeitstage mit 16 bis 18 Arbeitsstunden sind häufig die Regel. Die Bezahlung lässt vor allem am Anfang zu wünschen übrig. Viele Frauen können sich deshalb keine eigene Wohnung leisten. Aus beruflichen Gründen wohnen viele Models in einer europäischen Großstadt. Die Mieten sind in den großen Mode-Metropolen jedoch so hoch, dass sich meist mehrere Models ein Apartment teilen. In den sogenannten Model-WGs gibt es wenig Rückzugsmöglichkeiten, sodass auf Privatsphäre weitgehend verzichtet werden muss. Stress im Job ist vorprogrammiert, da viele Agenturen und Fotografen die Modelle wie eine Ware behandeln . Darüber hinaus müssen die Frauen nach einem anstrengenden Arbeitstag ein Sport-Programm zu absolvieren, um sich fit zu halten.

Selbstdisziplin und Fleiß