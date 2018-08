Frauenabend: Alternativ-Vorschläge für Ehemänner und Lebensgefährten

Um den Frauenabend mit den Freundinnen genießen zu können, genügt es nicht, einen passenden Raum zu finden. Ehemänner und Lebensgefährten müssen ebenfalls beschäftigt werden, damit sich „Frau“ einen männerfreien Abend erlauben kann.

Bierverkostung, Steaks und Salate

Die wenigsten Männer wollen ihren Abend allein vor dem Fernseher verbringen, wenn ihre Frauen mit Freundinnen oder Kolleginnen ausgehen. Ein Alternativ-Programm, das für Unterhaltung und Abwechslung sorgt, muss deshalb gefunden werden. Da die meisten Männer gern Bier trinken, empfiehlt sich eine Bierverkostung zu Hause. In einer gemütlichen Männerrunde können die Herren gemeinsam unterschiedliche Biersorten testen und dabei vielleicht ein neues Lieblingsbier finden. Zu einem Glas Bier gehört auch ein leckeres Steak, das bereits vorbereitet werden kann, damit der Ehemann es nur noch auf den Grill oder in die Pfanne legen muss. Von Profi-Köchen wird pro Person ein 220 Gramm-Steak empfohlen, das mindestens zwei bis drei Zentimeter dick sein sollte. Die Steaks können circa 30 Minuten vor dem Braten oder Grillen aus dem Kühlschrank genommen werden, das das Fleisch zum Braten Zimmertemperatur haben muss. Vor der Zubereitung werden die Steaks kurz abgespült und trocken getupft. Die Fettkante des Fleisches wird mit einem scharfen Messer eingeschnitten, damit sich die Steaks in der Pfanne nicht wölben. Als Beilage zu einem frisch gebratenen Steak passt ein einfacher Tomatensalat, der schnell zubereitet ist, ebenso gut wie ein selbst gemachtes Erbenpüree oder Bratkartoffeln. Wenn nicht genügend Zeit zum Kochen vorhanden sind, kann frisches Baguette zum Steak serviert werden. Für einen Fernsehabend unter Männern sollte vorab ein spannender Film besorgt werden. Viele Männer finden einen Gaming-Abend mit ihren Freunden äußerst unterhaltend. Ein Kartenspiel wie Blackjack ist einfach zu erlernen und sorgt für Spaß und Spannung in der Männerrunde. Blackjack kann auch im Online-Casino gespielt werden. Auf der Website blackjackspielen.online finden sich neben den Spielregeln auch Tipps und Informationen zum Blackjack spielen sowie Online-Casinos mit einem vielfältigen Spiele-Angebot und Bonusprogrammen. Als Belohnung für die Sieger sollten neben genügend Tiefkühlpizzas und kalten Getränken auch leckere Desserts bereitstehen. Alkoholische Getränke können im Supermarkt oder kurzfristig an der Tankstelle besorgt werden. Zu einem richtigen Männerabend gehören auch ein guter Cognac und Zigarren.

Sportlicher Männerabend oder Kneipentour?

Beim Vorbereiten der Männerrunde zu Hause sollte die Unterstützung des Ehemanns oder Lebensgefährten in Anspruch genommen werden. Tische eindecken, Servietten falten oder Bier kaltstellen sind Aufgaben, die auch der Herr des Hauses übernehmen kann. Damit Küche und Wohnzimmer nicht durch den Männerabend beansprucht und anschließend wieder aufgeräumt werden müssen, kann der Männer-Treff auch im Fitnessstudio stattfinden. Zusammen mit den Kumpels macht Fitness mehr Spaß. Sportliche Aktivitäten erhöhen die Kondition und sorgen für ein gemeinsames Erfolgs-Erlebnis. Viele Männer bevorzugen eine Kneipentour mit ihren Freunden, da es in den meisten Lokalen auch einen Billard-Tisch oder einen Tischkicker gibt. Beim Billard treten jeweils zwei Spielteilnehmer gegeneinander an, während diejenigen, die nicht mitspielen, den Spielstand protokollieren und das Spielergebnis notieren. Tischkicker und Darts sind für mehrere Personen geeignet, die auch Teams bilden und gegeneinander spielen können. Wer beim sportlichen Männerabend verliert, übernimmt die nächste Runde Bier!