Das Museum der sprechenden Tiere ist ein wunderbarer Abenteuer-Roman fÃ¼r Kinder, der MÃ¤dchen und Jungen gleichermaÃŸen…

„Das Museum der magischen Tiere″ ein wunderbarer Abenteuerroman!

Darum geht es: „Komm jetzt oder komm nie!“ steht auf einer Einladung, die Ben Mackenzie eines Morgens vor seiner Tür findet. Es ist die Einladung in ein altes Museum in der Stadt, dass kaum noch einer kennt, es waren nur ein paar wenige Worte auf der Einladung aber das machte Ben neugierig und er stürzt sich Hals über Kopf in ein spannendes Abenteuer …

Ich habe mit meiner großen Tochter (11 Jahre) dieses schöne Buch gelesen.

Das Cover des Buches ist wirklich sehr gelungen und mit dem Blick durch das Schlüsselloch hat es uns sehr neugierig macht.

Das Museum der sprechenden Tiere ist ein wunderbarer Abenteuerroman für Kinder ab 9 Jahren, welches für Mädchen und Jungen gleichermaßen geeignet ist, ebenso finden wir es auch für Erwachsene sehr spannend.

Die unglaublich schönen Illustrationen sind äußerst realistisch, sehr liebevoll und detailliert gezeichnet.

Die Geschichte wird dadurch noch lebendiger und liebenswerter. Wir haben das Buch förmlich verschlungen, weil es immer etwas Neues zu entdecken gab und sich Geschichte um Geschichte eine neue Welt der Fantasie geöffnet hat.

Die Spannung blieb die ganze Zeit über erhalten und meine Tochter wollte es am liebsten gar nicht mehr aus den Händen legen.

Das Buch ist kindgerecht, flüssig und leicht verständlich geschrieben.Es wird der Altersempfehlung gerecht und macht Lust auf einen Besuch im Museum, um noch mehr über manche Tiere zu erfahren.

Unser Fazit: Uns hat das Buch wirklich abgeholt und auf ein ganz besonderes Abenteuer in die Welt der Fantasie und Magie mitgenommen. Es lädt ein zum Träumen.

Auf jeden Fall ist es ein ideales Vorlesebuch was auch in einzelnen Kapitel gelesen werden kann und trotzdem der Wert der Geschichte erhalten bleibt. Die Geschichte vermittelt, dass jeder Mensch den wahren Schatz und Reichtum in sich trägt, wenn man an sich und seine Stärken glaubt, gelingen wahre Wunder. Rundherum ist es ein wirklich sehr gelungenes Buch von Helen Cooper!

Autor: Helene Cooper

Illustrator: Helene Cooper

Verlag: Rowohlt Taschenbuch

Erscheinungsjahr:2018

Ausgabe: 384 Seiten

Sprache:Deutsch

Preis:15 €

Vom Verlag empfohlenes Alter: ab 9 Jahre