Schwimmwindeln schÃ¼tzen wie eine Windel, sitzen wie eine Badehose und sorgen dafÃ¼r, ungewÃ¼nschte â€žUnfÃ¤lleâ€œ vorzubeugen…

Mit Pampers in den Sommer

Entspannter Spaß im Nass mit den Pampers Splashers Schwimmwindeln und milde Reinigung mit den Pampers Aqua Pure Feuchttüchern

Ob Park, See, Meer oder Schwimmbad – Abenteuer gib es überall und für die Kleinen viel Neues zu entdecken. Damit ihr kleiner Schatz auch beim Planschen mit dem besten Pampers Schutz und Komfort geschützt ist, sind die Pampers Splashers Schwimmwindeln in verbesserter Form zurück und ab Sommer dauerhaft im Handel erhältlich. Die bunten Schwimmwindeln schützen wie eine Pampers Windel und sitzen wie eine Badehose. Die doppelten Beinbündchen ermöglichen maximale Bewegungsfreiheit und sorgen dafür, ungewünschte „Unfälle“ vorzubeugen. Das Besondere: Pampers Splashers Schwimmwindeln quellen im Wasser nicht auf. Mit ihren niedlichen Designs im maritimen Look, werden die Pampers Splashers Schwimmwindeln zum echten Hingucker am Strand.

Neben den verbesserten Pampers Spalshers Schwimmwindeln, können sich Eltern und Babys über eine weitere Pampers Produktneuheit freuen:

Seit Mitte Mai sind die neuen Pampers Aqua Pure Feuchttücher im Handel erhältlich und sorgen nicht nur für reine und milde Reinigung der empfindlichen Babyhaut – auch der natürliche pH-Wert wird wiederhergestellt. Die Feuchttücher werden mit Bio-Baumwolle hergestellt und die Lotion besteht zu 99 Prozent aus Wasser. Sie eignen sich für Babys ab dem ersten Tag und sind dabei unverändert stark und reißfest.*

Auch Hebammen sind von den Aqua Pure Feuchttüchern überzeugt**: Im Herbst 2017 wurden die Feuchttücher von 241 Hebammen getestet. Zwei Monate lang haben Hebammen und die Mütter, die sie betreuen, die Feuchttücher an ihren Babys ausprobiert und die Reinigungsleistung und Hautverträglichkeit der Pampers Aqua Pure Feuchttücher bewertet – 93% würden sie weiterempfehlen.

Aufgepasst 😉 Für euren nächsten Badeurlaub mit Baby verlosen wir fünf Doppelpackungen Pampers Aqua Pure Feuchttücher und einen Ferienvorrat Pampers Splashers Schwimmwindeln in Größe 3-4.

Wer in den Lostopf möchte…

1) schickt uns hier ein tolles Sommerfoto von eurem Schatz ♥ und schreibt dazu bei welcher Gelegenheit ihr das aufgenommen habt.

2) … und wird Mitglied in unserer „Community“ oder hier unser „Fan“ oder folgt uns bei „Twitter“

Die Teilnahme ist nur aus Deutschland möglich. Einsendeschluss ist der 25. 6.2018

* Im Vergleich zu Pampers Sensitive Feuchttücher

** Der Produkttest wurde über das Online-Portal Hebammen-testen.de umgesetzt. Hebammen-testen.de ist darauf spezialisiert, Produkte von zertifizierten Hebammen testen zu lassen. Hebammen bewerben sich für diese Tests und nutzen ihre Expertise, um die Produkte zu bewerten. Die Feuchttücher wurden von August bis Oktober 2017 von 241 Hebammen getestet.