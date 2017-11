Die Wellness-Oase fÃ¼r Zuhause – Kurzurlaub in den eigenen vier WÃ¤nden

Aroma-Diffuser – aus echtem Bambus und mattiertem Glas

In der angenehmen Atmosphäre schafft ihr euch eure eigene Wellness-Oase – direkt im eigenen Zuhause. Schlaf-, Wohn- und Badezimmer verwandelt Modena in stimmungsvolle Wohlfühl-Orte. Bambus, Licht und Duft: Mehr braucht man nicht für einen Kurzurlaub in den eigenen vier Wänden.

Der Wechsel der verschiedenen Farbtöne lässt sich über die Colour-Stopp-Funktion steuern, sodass sich der Farbfavorit auch anhaltend einschalten lässt. Während zum Lichtspiel sanfter Duft durch den Raum zieht, ist Zeit für Entspannung auf dem Sofa, beim Yoga oder in der Badewanne.

Pratisch: Alle Licht- und Duftkombinationen lassen sich einfach und unkompliziert einstellen und schalten sich je nach Einstellung auch automatisch ab. Dank der Ultraschallbenebelung wird eine optimal verteilte Beduftung von bis zu sechs Stunden gewährleistet, die sanft und unaufdringlich den Raum füllt.

Das Gewinnspiel ist beendet. Ob Ihr auch Aroma-Diffuser gewonnen habt erfahrt ihr hier: https://cleverefrauen.de/html/gewinnerliste.html