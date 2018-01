Kochplan zum Ausdrucken: Einfacher Zeit und Geld sparen und nichts mehr vergessen

Kochplan: Einfacher Zeit und Geld sparen

Fahren Sie auch mehrmals in der Woche zum Einkaufen? Das kostet unnötig Zeit und Geld.

Es geht auch besser: Erstellen Sie doch mit Ihrer Familie einen Kochplan und planen Sie z. B. am Freitag, was Sie in der kommenden Woche kochen möchten. So sehen Sie auf einem Blick, welche Zutaten im Haus sind und welche gekauft werden müssen. Dann starten Sie Ihren wöchentlichen Großeinkauf.

Kein Kochplan zur Hand? Unseren kostenlosen Kochplan zum Ausdrucken erhalten Sie hier …

Dank dieser konsequenten Planung senken Sie Ihre Benzinkosten, da Sie nicht wegen jeder Kleinigkeit in den Supermarkt fahren müssen. Außerdem gehen Sie gezielt einkaufen, geben weniger Geld aus und haben einen prima Überblick über Ihre Ausgaben.

Tipp: Gehen Sie nur mit Ihrem Einkaufszettel einkaufen und nur die notierten Waren kommen in den Einkaufswagen.