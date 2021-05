Kinderbuch: Ein perfektes MÃ¤dchen, das immer alles richtig macht

Dankeschön fürs Teilen:















Ein eigentlich perfektes Mädchen, dass niemand mit Namen kennt. Bis ihr plötzlich ein Fehler passiert…

Darum gehts: In dem Buch geht es um ein kleines Mädchen, Pia. Sie macht immer alles richtig. Ihr passiert nie ein Fehler und wenn doch fast etwas passiert, meistert sie die Situation in letzter Sekunde. Alles was Spaß macht, meidet sie. Denn sie möchte nichts falsch machen.Ihr Bruder ist genau das Gegenteil, er macht immer alles falsch und hat Spaß dabei. Doch, nach 3 Jahren beim Talentwettbewerb, passiert es. Sie machte einen Fehler. An diesem Tag änderte sich ihr Leben.

Das Buch hat einen festen Einband und ist gut verarbeitet. Die Seiten sind ansprechend Illustriert und nicht zu überladen. Gerichtet ist das Buch an Kinder ab 5 Jahre.

Es geht um ein Mädchen mit wenig Selbstbewusstsein. Sie ist so strukturiert, dass sie nie einen Fehler macht.

Angefangen bei der richtigen Sockenfarbe, bis zum Abwiegen der Erdnussbutter und Marmelade für das Brot. „Warum wiegt sie denn die Marmelade ab? Die kann man doch einfach so aufs Brot machen.“ So bleibt auch der Spaß auf der Strecke. Ihre Freunde sind Eislaufen und möchten sie gerne dabei haben. Aus Angst zu fallen, schaut Pia lieber nur zu. Meine Tochter meinte dazu: „Schade, dass sie nicht mit macht. Ich würde sofort mit spielen.“

Am Abend gibt sie ihrem Papa gegenüber zu, dass sie sehr aufgeregt ist wegen des anstehenden Talentwettbewerbs.

Sie hat ihn die letzten 3 Jahre gewonnen. Dieses Jahr richtet sie sich ihre Sachen für die Jongliernummer. Ihr Hamster, der Salzstreuer und ein mit Wasser gefüllter Ballon. Doch sie vertauscht den Salzstreuer. „Guck mal, sie hat nicht das Salz. Das ist braun. Bestimmt Pfeffer.“ Genau so ist es auch. An diesem Tag ändert sich ihr Leben. Der Hamster niest, bringt den Ballon zum Platzen und landet pitsch nass auf dem Boden. Pia weiß nicht wie sie reagieren soll. „Schau mal, alles nass. Lustig.“ auch Pia muss plötzlich lachen. Ab diesem Tag traut sie sich Fehler zu machen. Sie merkte, dass es gar nicht schlimm ist und macht nun auch absichtlich welche.

Ein ganz tolles Buch um den Kindern Selbstbewusstsein zu vermitteln. Es zeigt, dass man nicht perfekt sein muss um glücklich zu sein

Selbst meiner 3 Jährigen Tochter hat es gut gefallen. Somit auch durchaus schon für jüngere Kinder geeignet. Der Text ist leicht zu verstehen und auch im gesamten nicht zu lang. Die Bilder sind ansprechend und legen das Augenmerk auf das wesentliche.

Unsere Buchbotschafterin: Angela Lauck, Mutter von zwei Mädchen (6 und 3 Jahren) hat das Buch mit Ihren Mädchen gelesen.

Autor: Mark Pett & Gary Rubinstein

Titel: Pia muss nicht perfekt sein

Verlag: Loewe Verlag GmbH

Erscheinungsjahr: 2020

Umfang: 48 Seiten

Preis: 9.95€

Zielgruppe: ab 5 Jahren