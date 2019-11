Das Online-Casino hat ein umfangreiches Spielangebot zu bieten. Sowohl die unter GlÃ¼cksjÃ¤gern sehr beliebten…

Das Online-Casino Mr. Bet hat ein überaus umfangreiches Spielangebot zu bieten

Es gibt sehr viele Online-Casinos, doch Mr. Bet hat etwas Besonderes an sich und sticht dementsprechend aus der Masse heraus. Einer der Gründe hierfür ist das Bonusprogramm, welches dem Glücksjäger bis zu 1.500 Euro offeriert. Hiermit geht der noch recht junge Glücksspielanbieter eigene Wege und lockt Glücksjäger auf seine Internetpräsenz, die jedoch noch einige weitere Highlights zu bieten hat.

Hinter Mr. Bet steht das Unternehmen Faro Entertainment N.V, welches seinen Sitz auf Curacao hat. Dementsprechend ist eine Lizenz aus Curacao natürlich vorhanden und auch eine entsprechende Regulierung erfolgt.

Mr. Bet gehört somit zweifelsohne zu den seriösen Anbietern im Internet, bei denen ein Glücksjäger mit ruhigem Gewissen ein Spielchen wagen kann.

Die Registrierung auf der Internetpräsenz ist sehr benutzerfreundlich gehalten und auch der Benutzerkomfort wurde von dem Anbieter sehr groß geschrieben. Das Glücksspielportal ist übersichtlich gestaltet und erfordert keine mühselige oder zeitaufwendige Suche durch unübersichtliche Menüs, wie es bei einigen anderen Anbietern oftmals kritisiert wird.

Das Online-Casino Mr. Bet hat ein überaus umfangreiches Spielangebot zu bieten. Sowohl die unter Glücksjägern sehr beliebten Slotmachines als Automatenspiele sowie Tischspiele sind reichlich vorhanden. Die Software des Spielangebots wird von namhaften führenden Softwareherstellern wie NetEnt sowie Quickspin und Play´n GO sowie Microgaming und WAZDAN geliefert, sodass die Glücksjäger von einem fairen und transparenten Spiel mit realistischen Gewinnchancen ausgehen dürfen. Auch die Atmosphäre auf der Internetpräsenz von Mr. Bet kommt nicht zu kurz. Mr. Bet hat sich Mühe gegeben, dem Glücksjäger ein echtes Casino-Feeling zu bieten.

Der Fokus des Online-Casinos liegt zweifelsohne auf den Automatenspielen.

Sämtliche namhaften Titel wie Book of Dead oder Starburst sowie Steamtower sind vorhanden. Der einzige Schwachpunkt, den Mr. Bet derzeitig noch hat, liegt in dem Fehlen von sogenannten Progressive Jackpot Spielen. Der Anbieter hat jedoch schon angekündigt, dass in diesem Punkt noch einige Nachbesserungen erfolgen sollen. Bei Progressive Jackpot Spielen handelt es sich um eben jene Glücksspiele, in denen der Glücksjäger die Chance auf Gewinne in Millionenhöhe hat.

Besonders das Live-Casino ist hierbei ein echtes Highlight, da die bekannten Tischspiele wie Roulette oder Baccarat nebst Poker ebenfalls angeboten wird.

Mr. Bet spricht mit seinem Angebot sowohl männliche als auch weibliche Glücksjäger gleichermaßen an.Ob nun Frauen diese Spiele bevorzugen oder nicht sei jedoch an dieser Stelle dahingestellt. Fakt ist jedenfalls, dass Mr. Bet für jeden Glücksjäger das Richtige zu bieten hat und dank des überdurchschnittlichen Bonus-Angebots sowie der umfangreichen Zahlungsmöglichkeiten einen guten und schnellen Einstieg in das Casino-Angebot ermöglicht.

weniger