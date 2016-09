Eine wunderschÃ¶ne Geschichte, die nicht nur Kinder verzaubert

Die Geschichte eines Träumers

Frau Denise Peters, Mutter einer 4jährigen Tochter, möchte euch das Buch vorstellen:

Darum gehts: In dem unendlich großen Meer lebt ein kleiner Delfin, der gut behütet mit seiner Familie, gut gesichert von einem Korallenfelsen. Dem kleinen Delfin geht es gut, er braucht keine Gefahren zu befürchten. Doch seit ihm seine Tante von den riesigen Wellen erzählt hat, die es außerhalb des geschützten Korallenfelsen gibt, hat er Sehnsucht. Sehnsucht nach dem großen weiten Meer und die unendlich großen Wellen, nach Abenteuern, Abenteuern ohne seine Familie. Und seine Reise beginnt.

Diese wunderschön illustrierte Bilderbuchgeschichte ist kindgerecht geschrieben.

Sie ist verständlich und durch die wunderschönen Zeichnungen ein großes Abenteuer für Kind und auch für Erwachsene. Es handelt von Wünschen und dass man niemals den Glauben verlieren soll und aufgibt, auch wenn es schwierig wird, sich seine Wünsche trotzdem zu erfüllen; egal welche großen und kleinen Hindernisse man hierbei überstehen muss. Die Altersangabe mit „ab 4 Jahre ist durchaus vertretbar.

Diese Geschichte ist es nicht nur für die kleinen Leser etwas, sondern auch die großen werden hier ihre wahre Freunde haben.

Meiner Tochter und mir hat das Buch sehr gefallen. Meine Tochter ist jetzt 4 Jahre alt und schafft es aber noch nicht, dass sie der ganzen Geschichte konzentriert folgen kann. Sie liebt es aber, sich die Bilder alle anzuschauen, und auch gerne 20mal hintereinander und kommentiert fröhlich, was sie alles entdeckt auf den Bildern.

Nach mehrmaligen Vorlesen hat sie auch angefangen, das Buch mit ihrer Puppe anzuschauen und ihr „vorzulesen“, was sie auf den BIldern sieht und was von unserem Vorlesen noch in der Erinnerung hat. Denn auch die Bilder erzählen viel und die Phantasie der Kinder hat keine Grenzen mehr. Ich selbst war vorher schon ein großer Fan von dem Auto und auch die Adaption hat mir sehr viel Freude gemacht zu lesen. Den genauen Sinn versteht meine Tochter hier zwar noch nicht, aber das Buch ist auch für Kinder in der Schulzeit etwas, bis hin zu den Eltern.

Ein Buch für die ganze Familie 😉



Titel: Der Delfin: Die Geschichte eines Träumers

Verlag: arsEdition

Erscheinungsjahr: 2016

Seitenzahl: 32 Seiten, gebunden

Zielgruppe/Alter: Ab 4 Jahre

Preis: EUR 12,99