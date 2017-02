Hier könnt ihr mitmachen: Tolle Produkte gratis bekommen, testen und berichten

Produkte vorstellen, testen und Erfahrungen teilen

Hier werden Produkte unter authentischen Bedingungen getestet. Keine Testlabors, sondern Frauen, Familien überprüfen Produkte auf ihre Praxistauglichkeit und berichten über ihre Erfahrungen.

Kurzum: Unsere Leser testen Produkte, bewerten und berichten hier…

Sie möchten einen Produkttest bei uns starten? Schreiben Sie uns: redaktion@cleverefrauen.de

Hier findet ihr eine Spieleliste. Diese Spiele stehen für Besprechungen – also zum Testen und Berichten – zur Verfügung.

Die Liste wird ständig aktualisiert; bitte schaut regelmäßig vorbei, ob für euch etwas Passendes dabei ist. Viel Spaß beim Stöbern.

Wer möchte das SIKUWORLD Parkhaus mit seinen Kindern (ab 3 Jahren) testen und behalten?

Ein Feuer ist ausgebrochen und sie brauchen deine Hilfe! Fahr schnell zum Bahnhof, um den Feuerwehrzug mit Wasser zu betanken. Der Feuerwehrmann kommt im Feuerwehrauto mit heulenden Sirenen und Blaulicht hinterher. Lösche das Feuer mit dem Feuerwehrschlauch auf dem Waggon…

Ist das Bügeln komfortalber und das Ergebnis perfekt?

40 Modelle wie zum Beispiel Fahrzeuge mit Lenkung, Bulldozer mit Raupenketten, Kran mit Seilwinde oder Windrad mit Untersetzungsgetriebe ermöglichen den Kindern spielerisch einen faszinierenden Einblick in die Welt der Technik.

Im Wald warten sie schon auf dich und deinen Zug! Das Set beinhaltet eine Auswahl an Werkzeugen und Bepflanzungs-Zubehör, sodass der eigene Wald wieder aufgeforstet werden kann. Die Baumstämme sollen verladen werden. Der Waldarbeiter mit seiner Kettensäge…

Wer von euch in diesem Jahr mehr Zeit in der Frühlingssonne als beim Fensterputzen verbringen will, sollte sich hier bewerben! Wir suchen mehrere Tester/innen, die den Fensterreiniger KWC 602 von KOENIC….

Diese tollen Schildkröt Puppen möchtet ihr kostenlos von uns erhalten und testen…

Wir suchen Test-Familien mit Kindern ab 2 Jahren, die den BRIO-Kran testen…

Sehr leckeres Ergebnis in äußerst kurzer Zeit mit wenig Aufwand. Er ist bestens geeignet, wenn sich kurzfristig Besuch…

Dieses Set enthält diverse Holzschienen, einen Pferdestall, einen Bahnübergang, Brückenpfeiler, eine Batterielok und ein Pferd mit Reiter… und wir suchen Spielzeugtester – ab 3 Jahre – die die Sets ausprobieren und über ihre Erfahrungen berichten…

Sorgt die Mikrokörnung der Oberfläche für perfekte glänzende Nägel? Das wollen wir testen…