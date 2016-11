Es macht einfach SpaÃŸ, sich das Wimmelbuch anzuschauen. Meine Kleine hat groÃŸe Freude daran…

Toller Wimmelspaß für die ganze Famile!

Frau Denise Peters, Mutter einer 4jährigen Tochter, möchte euch das Buch vorstellen:

Darum gehts: Dieses Wimmelbuch handelt von sämtliche Tieren, die im Wald ihr zu Hause haben. Das geht vom Bären über das Eichhörnchen bis hin zum Fuchs und dem Biber.

Das Buch zeigt alle Monate von Januar bis einschließlich Dezember den Wald von all seinen verschiedenen, den Jahreszeiten entsprechend – Seiten. Wie ist das Wetter im Januar? Liegt im Dezember Schnee? Es zeigt neben den Jahreszeiten und den Tieren auch viele Gewohnheiten der Tiere. Was essen oder spielen die Tiere im März? Schlafen einige Tiere im Juli? Auf einer weiteren Doppelseite werden zudem alle tierischen Bewohner des Waldes vorgestellt, sodass man sie im Buch selbst auch suchen und entdecken kann.

Immer wieder etwas Neues entdecken: Welches Tier schläft wann am Tag?

Das Wimmelbuch selbst hat keine Texte sondern besteht nur aus Bildern. Aber bei diesen wunderschönen Bildern benötigt man auch keine Texte. Es lädt zum Suchen, Raten und Denken an. Jeder Monat im Wald wird auf einer Doppelseite dargestellt und mit liebevollen Einzelheiten (in Bildern) „erzählt“. Die Kinder lernen auch viele Eigenheiten der verschiedenen Tiere kennen. Z.B. welches Tier im Winter Winterschlaf macht oder welches Tier nachts gar nicht daran denkt, schlafen zu gehen.

Meine 4,5-jährige Tochter und ich sind beide große Fans von diesem Wimmelbuch.

Wir mögen im Allgemeinen sehr gerne Wimmelbücher. Es macht viel Spaß, die einzelnen Seiten zusammen durchzugehen und immer wieder etwas Neues zu entdecken. Die Kinder, die schon gut sprechen können, können so viel erzählen was sie sehen und „erzählen“ gerne weiter, was noch nicht zu sehen ist, bzw. auch nicht zu sehen sein wird. Es regt meiner Meinung nach die Phantasie an und auch die Konzentration, wenn sie bestimmte Tiere auf den nächsten Seiten wiedersuchen oder sich anhand der „Vorstellungsseite der Tiere“ bestimmte Tiere suchen.

Die Zeichnungen sind einfach wunderschön und sehr kindgerecht gemalt.

Es macht einfach Spaß, sich das Buch anzuschauen. Meine Kleine hat große Freude daran, alles zu kommentieren was sie sieht und ggfs auf den nächsten Seiten wiederfindet. Bisher wurde es uns beiden auch nicht langweilig, sich das Buch an mehreren Tagen anzuschauen. Für mich das Buch eine absolute Kaufempfehlung.

Titel: Ein Jahr im Wald

Verlag: arsEdition

Erscheinungsjahr: 17. Juni 2016

Seitenzahl: 32 Seiten

Zielgruppe/Alter: 36 Monate-6 Jahre

Preis: EUR 12,99