GlÃ¼cklicher Partner, denn Weihnachtskrawatte und -socken war letztes Jahr…

Was schenke ich meinem Partner zu Weihnachten?

Nicht nur zu Beginn des weihnachtlichen Monats geht das große Spiel von vorne los und für viele Frauen ist die Zeit bis zum entspannenden 24. Dezember mit viel Aufregung, Hektik und Verzweiflung verbunden. Für die Familie oder den Freundeskreis ist meist schnell etwas gefunden. Der Auslöser des Stresses liegt bei der Frage: „Was schenke ich meinem Partner?“

Denn egal ob man nun jung oder alt, frisch verliebt oder glücklich verheiratet ist, diese Person will man an Weihnachten rundum glücklich machen. Was also tun, wenn einem die kreativen oder romantischen Ideen ausgehen? Im folgenden Text werden einige Geschenkmöglichkeiten- und Vorschläge zusammengetragen.

Frisch verliebt und über die Maßen glücklich

Diese Gefühle verlangen nach kleinen Liebessymbolen- und Talismanen – und kein besseres Zeitpunkt hierfür, als das Fest der Liebe. Beliebt sind, mit Namen oder Beziehungsdaten gravierte Gegenstände, wie Ketten, Schlüsselanhänger und Ringe. Doch nicht jeder Mann mag gerne Schmuck. Wie wäre es jedoch damit ein Bierglas, Feuerzeug, Handtücher, Frühstückstassen oder sonstiges mit persönliches Botschaft anfertigen zu lassen?

Eine weitere schöne Möglichkeit wäre es, professionelle Fotoaufnahmen von sich machen zulassen und ihm diese in einer schönen Form, wie beispielsweise als Schlüsselanhänger, Wanduhr, Bilderrahmen oder Puzzle zu überreichen oder ihm ein Partnershooting zu Weihnachten zu schenken, um schöne Beziehungsbilder für die Zukunft zu haben.

Geschenke für die Genießer

Schenken sie ihm ein gemütliches Essen in einem exotischen Restaurant. Natürlich kann man auch bei der guten deutschen Hausmannskost im Lieblingsrestaurant einen schönen Abend zu Zeit verbringen. Oder aber sie verlassen gar nicht erst das Haus und zaubern ihm ihr eigenes Gericht. Das kostet hauptsächlich Zeit und kommt dennoch von Herzen.

Natürlich könnte man auch einen edlen Wein als Weihnachtsgeschenk überreichen. Je nach Vorlieben des Mannes gibt es auch verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenen edlen Tropfen, wie beispielsweise ein Whisky selbst machen – Set mit Eichenfass.

Der Klassiker ist natürlich die teure Pralinenschachtel mit edlen Köstlichkeiten. Um dieses typische Geschenk in ein Persönliches zu verwandeln, würde es sich anbieten, die Pralinen selber herzustellen. Hierzu findet man viele tolle Rezepte im Internet und mit etwas Mut zum Ausprobieren kann diese Idee mit Sicherheit zum Erfolg werden.