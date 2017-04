Vorlage, Tipps, Checkliste: So ist die Urlaubsvertretung am Arbeitsplatz perfekt vorbereitet

Urlaubsvertretung: gut organisiert und perfekt vorbereitet

Ihr Urlaub steht kurz bevor und Sie freuen sich eigentlich darauf. Doch Ihnen graut schon jetzt vor dem Chaos, das Sie nach Ihrer Rückkehr auf Ihrem Schreibtisch erwartet?

Das lässt sich vermeiden. Mit einer gut organisierten Vertretung können Sie in Ihrem Urlaub so richtig entspannen und müssen sich keine Sorgen um die Arbeit an Ihrem Arbeitsplatz machen.

Wir haben für Sie einige Tipps und die kostenlose Vorlage „Urlaubsvertretung“, wie Sie eine effiziente Urlaubsvertretung organisieren. Einfach ausdrucken – fertig!

Beginnen Sie mit der Einarbeitung Ihrer Vertreterin möglichst frühzeitig. Sie können die Übergabe wesentlich vereinfachen, wenn Sie schon vorher die wichtigsten Dinge in der Checkliste notieren.

Überlegen Sie, welche Dinge während Ihrer Abwesenheit anfallen werden und was auf Ihre Vertretung zukommen könnte.

Hilfreich sind auch Listen mit den Namen und Telefonnummern der wichtigsten Kontaktpersonen in und außerhalb Ihres Unternehmens.

Ihre Urlaubsvertretung hat Zugang zu alle notwendigen Unterlagen? Weihen Sie sie in die EDV-Datenablage und die nötigen Passwörter ein.

Vermitteln Sie Ihrer Vertretung auch, welche Zuständigkeiten Sie genau haben, zum Beispiel welche Post muss geöffnet und welche darf nur weitergeleitet werden.

Versuchen Sie sich in Ihre Vertretung hineinzuversetzen. Dinge, die für Sie selbstverständlich sind, können für sie absolutes Neuland sein.

… und jetzt können Sie beruhigt in den wohlverdienten Urlaub fahren.

Schöne Reise! Hier erhalten Sie unsere kostenlose Vorlage „Urlaubsvertretung“