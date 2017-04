Duftendes Frühlingserwachen: Geheimnisvoll, leidenschaftlich, sinnlich: Bei diesem eleganten, femininen Parfum…

Duftendes Frühlingserwachen für unsere tollen Frauen

Varensia White – Geheimnisvoll, leidenschaftlich, sinnlich: Bei diesem eleganten, femininen Parfum treffen fruchtige Apfel- und Pfirsichnoten auf den zarten Duft von Orangenblüte und Tuberose. Im Fond hüllt das Eau de Parfum seine Trägerin in würzige Aromen von Tonkabohne, Sandelholz und warmer Vanille.

Das Geschenkset besteht aus 50 ml Eau de Parfum im Glasflakon und 125 ml Perfumed Deodorant Spray.

Wir verlosen unter euch 20 Geschenksets und so kommt ihr in den Lostopf:

Schreibt uns hier „ Frühlingserwachen in der Partnerschaft ?“

Werdet Mitglied in unserer „ Community “ oder hier unser „ Fan “ Wir freuen uns auf euch ♥ und wünschen euch einen schönen Frühling

