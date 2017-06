Ob fÃ¼r einen Freund, den Sohn, Ehemann oder Vater, es ist immer schwierig das passende…

Geschenkideen für die Männer in unserem Leben

Ein passendes Geschenk für die Männer in der Familie oder im Umfeld zu finden ist nicht immer leicht und bringt viele zur Verzweiflung. Ob für einen klassischen Mann oder einen Hipster, für jüngere oder für ältere Herren – es ist immer schwierig. Damit das Suchen für ein passendes Geschenk beim nächsten Mal etwas einfacher wird, haben wir hier für dich die Top 5 Geschenkideen für den Herrn aufgelistet.

Eine schöne Uhr für die Klassischen

Für die klassischen Männer in der Familie, die einen recht eleganten Stil haben, wäre eine schöne edle Uhr die beste Idee. Natürlich ist hier, die Voraussetzung, dass die Person für die das Geschenk sein soll, eine Uhr im Alltag auch gerne nutzt. Andernfalls würde das Geschenk am Ende des Tages in eine Schublade landen und vergessen werden. Heutzutage wo jeder ein Handy besitzt, sind Uhren für einige in Vergessenheit geraten, jedoch wäre eine Uhr für „Old School“ Liebhaber das perfekte Geschenk!

Eine Mütze für die Unbeschwerten

Wir alle kennen jemanden in der Familie oder im Freundeskreis für den Mode nicht die erste Sorge ist und der sich eher schlicht und lässig kleidet. Auch solche Männer können ganz einfach überrascht werden; und zwar mit einer Mütze! Es gibt Tausende Arten von Kopfbedeckungen für Herren, die für jeden Anlass und Charakter geeignet sind. Somit liegt die Entscheidung ganz bei euch, welche Kopfbedeckung am besten als Geschenk, für die jeweilige Person ankommen würde.

Eine Fliege für den Hipster

Ob Fliegen mit verrückten Mustern, in verschiedenen Farben oder aus untypischem Material, heutzutage kann man im Internet alle möglichen Variationen finden. Für modebewusste Herren, die gerne neue Modetrends folgen und immer auf dem neusten Stand sind, wäre eine Fliege ein passendes Geschenk, da dieses Accessoire wieder im Trend ist und nicht mehr als festen Bestandteil einer Herrengarderobe wegzudenken ist.

Eine Reihe von Leder Halsketten und Armbänder für die Jüngsten in der Familie

Man kann sich noch fern daran erinnern, wie es war ein Teenager zu sein. Dies war eine Zeit, wo man nicht genau wusste, was zu einem passte und wie man verschiedene Sachen am besten kombinieren konnte. Dementsprechend ist es recht schwer, ein passendes Geschenk für einen Teenager zu finden. In diesem Fall schlagen wir eine Reihe von Leder Halsketten und Armbänder für Jungen vor, da diese fast jeden Geschmack treffen und man mit diesen nur in den seltensten Fällen danebenliegt.

Ein Bartpflegeset für die Bärtigen in der Familie

Für diejenigen, die den Bartwuchs den freien Lauf lassen, würde sich anbieten ein Pflegeset für den Bart zu schenken. So ein Set sollte auf jedem Fall eine Seife, ein Balsam und verschiedene pflege Öle für den Bart beinhalten und natürlich auch einen schonenden Kamm. Mit so einem Set kann man jeden Herrn eine Freude machen, der seinen Bartwuchs und deren Pflege ernst nimmt.