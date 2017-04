Spannende Geschichte, tolle RÃ¤tsel am Ende des Buches – so wird auch bei Lesemuffeln die Neugier…

Mit Spaß und den Angry Birds lesen und rätseln. Gibt es denn etwas cooleres für kleine Leseanfänger?

Frau Nancy Grahnert und ihr 6jähriger Sohn möchten euch dieses Buch vorstellen:

„Mein Sohn war jedenfalls sehr begeistert…“ Wer die Rätsel am Ende des Buches lösen möchte, muss vorher erst die spannende Geschichte von Red, Chuck und Co. lesen. So wird auch bei eventuellen Lesemuffeln die Neugier erweckt und sie werden das Buch verschlingen.

Kurze Sätze in großer Schrift lassen sich gut von meinem Erstklässler lesen. Die Angry Birds müssen alle in die „Wut-Schule“. Ein lustiger und aufregender Tag in dieser Schule steht bevor, welcher das Kind auf jeden Fall mehrmals zum Lachen bringen wird.

Die Sätze sind gut verständlich und knapp geschrieben. Das Buch ist bunt gestaltet, dabei aber nicht zu überladen. Auf den letzten Seiten befinden sich Rätsel, einige beziehen sich auf die Geschichte, aber nicht alle. Eine kleine aber feine Vielfalt. Knobelspaß ist garantiert. Auch ein kleines, einfaches Würfelspiel ist enthalten, welches wir schon ein paar Mal gespielt haben.

Lesemuffel austricksen: Wer die Rätsel am Ende des Buches lösen will, muss vorher erst die spannende Geschichte von Red, Chuck und Co. lesen.

Mein Sohn (6) hat sich sehr darüber gefreut und hatte Spaß beim Lesen und Rätseln. Ein tolles Buch für Leseanfänger, aber auch größere Kinder werden Freude damit haben. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen, entweder für die eigenen Kinder oder als Geschenk.

Titel: Angry Birds Wir sind die Angry Birds

Altersempfehlung: 6 – 8 Jahre

48 Seiten, gebunden

Verlag: Oetinger

Erscheinungsdatum: 23.01.2017

Preis: 5,00€