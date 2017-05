Die kleinen Superhelden in den Geschichten zeigen, was sie drauf haben und wie…

Hier können kleinen Helden und Heldinnen in eine superstarke Fantasiewelt eintauchen

Frau Reinhardt mit ihren Kindern (4 und 6 Jahre) möchten euch das Buch vorstellen:

Mein Nils ist gerade 4 Jahre geworden. Sein Lieblingsspiel ist zur Zeit ,,Superheld,, sein. So war die Freude sehr groß als bei uns das Buch ,,Starke Superhelden Geschichten,, vom Ellermann Verlag ankam. Bereits das Buch Cover lies Nils Herz höher schlagen. Dort ist ein Kind abgebildet in einem Superhelden Kostüm was ihm sehr ähnlich sieht.

Mami schau mal, der Superheld sieht aus wie ich! Mit leuchtenden Augen machten wir es uns auf dem Sofa bequem und fingen an zu lesen.

Darum gehts: Auf 48 Seiten erleben kleine Zuhörer 13 spannende Geschichten in dem Kinder zu Superhelden werden. Die Geschichten bauen nicht aufeinander auf und können zum Einschlafen oder zwischendurch vorgelesen werden.

Sie sind nicht zu kurz und nicht zu lang. Genau richtig für Zuhörer ab 4 Jahren. Die Seiten sind weiß gehalten mit jeweils einem zur Geschichte passendem Bild. Die Schrift ist groß gehalten und auch Leseanfänger können die Geschichten für sich erlesen.

Hinter Überschriften wie ,, Das Kritzelphantom,, ,,Lilly, Lola und der Schattenflieger,, oder ,, Supermännchen und Kurgunza,, erwarten die Kinder Geschichten wie zum Beispiel von Marmelo, der superheldenstark Marmeladenbrote rettet, bevor sie mit der falschen Seite auf dem Boden fallen. Oder wie Erik die ganze Stadt vor einem fiesen Mega-Panda beschützt. Sie lernen Peter kennen, der sich nur allzu gerne in einen Super-Marienkäfer verwandelt. Oder erleben wie Elfi und ihre Spielplatzfreunde zu Superhelden für Opa Willi werden.

Denn wer sagt, dass nur die Großen Superhelden sein dürfen? Die kleinen Helden in den Geschichten zeigen, was sie drauf haben und wie leicht ein jeder ein Superheld sein kann.

Die Geschichten lassen Kinder ab 4 Jahren in eine superstarke Fantasiewelt eintauchen und ist für alle kleinen Helden und Heldinnen ein tolles Geschenk.