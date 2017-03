Neusten Spiele testen, berichten und behalten: Hier kÃ¶nnt ihr euch bewerben, wenn ihr Brett- und Kartenspiele…

Liebe Spielebotschafter,

hier findet ihr eine Spieleliste. Diese Spiele stehen für Besprechungen – also zum Testen und Berichten – zur Verfügung.

Die Liste wird ständig aktualisiert; bitte schaut regelmäßig vorbei, ob für euch etwas Passendes dabei ist.

Welche Spiele wollt Ihr mit euren Kindern besprechen?

Viel Spaß beim Stöbern.

Kooperatives Würfelspiel und Puzzlespaß in einem!

Ein Wolkenbruch naht! Also nichts wie los: Alle Spieler versuchen zusammen, die Tiere in den sicheren Stall zu bringen, bevor die Regenwolke voller Tropfen ist. Dieses spannende gemeinsame Spielziel lässt die Kinder Momente intensiven Wir-Gefühls erleben und fördert gleichzeitig erstes Regelverständnis, Feinmotorik, Sprachentwicklung sowie die Unterscheidung von Farben und Formen. für 2-4 Kinder ab 2 Jahren.

Spiel Memo mit der Bildermaus!

Hier sind Konzentration und Merkfähigkeit gefragt. Jeder Bildkarte mit einem Tier muss die passende Wortkarte mit der Tierbezeichnung zugeordnet werden.

Das Kartenspiel in Bildermaus-Optik sieht nicht nur schön aus und macht Spaß, Kinder ab 5 Jahren lernen mit dem Memo ganz nebenbei neue Wörter und den Zusammenhang zwischen Wort und Bild.

Flotti Karotti – Auf der Jagd nach der fliegenden Karotte

Aufgepasst und mitgemacht! Wer hoppelt, hüpft und tanzt am schönsten zur Musik? Wer kann sich am besten merken, wo sich Karottis Freunde auf der Wiese verste-cken? Und wer kann Karotti fangen, wenn sie in die Luft hüpft? Willkommen bei „Flotti Karotti“, dem Spiel mit der fliegenden Möhre. Mit dem witzigen Bewegungsspiel „Flotti Karotti“ werden Merkfähigkeit und Reakti-onsgeschwindigkeit der Kinder trainiert und die kognitiven und motorischen Fähigkeiten spielerisch verbessert. ab 4 Jahre

Platz da, jetzt pups ich!

Auf der Monster-Toilette ist eine Menge los. Da wird gedrängelt und geschubst, denn die Lage ist ernst: Jeder muss mal!

Pssst!!! Hört ihr das? Gebannt warten alle Monster auf dem stillen Örtchen auf das alles entscheidende Geräusch … Wer dann noch dreimal im Klo-Chaos eine Rolle Klopapier erwischt, gewinnt! ab 5 Jahre

Mr. Mouth ist ein gefräßiger Frosch und hat Hunger auf Fliegen.

Das lustige Kerlchen sitzt in der Mitte des Spielfelds, dreht sich im Kreis und macht dabei sein Maul auf und zu. Jeder der zwei bis vier Mitspieler hat ein Katapult, auf das er Fliegen der eigenen Farbe lädt und versucht, seine Fliegen ins Maul von Mr. Mouth zu schleudern. Pro Fliege gibt es nur einen Versuch. Das Spiel endet, wenn alle ihre Fliegen verschossen haben. Es gewinnt, wer am meisten getroffen hat. ab 5 Jahren

Alle Burgbewohner schlafen fest und bemerken nicht, wie flinke Räuber um die Mauern schleichen.

Nur die 12 Wächter des sagenhaften Burgschatzes machen kein Auge zu – oder vielleicht doch einmal kurz? Wer zwei der Wächter beim Schlafen erwischt, kann den von ihnen bewachten Schatz stibitzen. Aber dafür ist ein helles Köpfchen gefragt, ab 4 Jahre

5 Seconds – Das hektische Spiel um Wort und Witz!

Schafft es ein Spieler, in 5 Sekunden 3 gültige Antworten zu nennen, darf er ein Feld vorziehen. Schafft er es jedoch nicht, ist der nächste Spieler an der Reihe. Die gleiche Frage. Und wieder nur 5 Sekunden Zeit. Doch Vorsicht: Die Antworten des Vorgängers dürfen natürlich nicht wiederholt werden! Wer sich zuerst über die Ziellinie rettet, hat gewonnen! ab 8 Jahre

„Escape the Room“ ist ein Ausbruchs-Szenario für zu Hause

Eine Gruppe von Menschen ist in einem Raum eingeschlossen und

muss Rätsel lösen, um wieder nach draußen zu gelangen –

sogenannte „Escape Rooms“ sind angesagte aktionsreiche Freizeitangebote. ThinkFun bringt diesen Trend als Gesellschaftsspiel „Escape the Room – Das Geheimnis der

Sternwarte“ ins eigene Wohnzimmer. Wie bei dem realen Erlebnis lösen drei bis acht Spieler ab zehn Jahren gemeinsam unter Zeitdruck knifflige Aufgaben und schulen dabei ihr logisches Denken. ThinkFun ist für seine raffinierten Logik-Spiele bekannt und beliebt. Mit seinem neuen Escape-Room-Spiel liefert der Knobelexperte die perfekte Vorlage für einen spannenden Spieleabend, ab 10 Jahren, ab 3 Spieler

Erfühle & finde die Piraten-Schätze!

Weitere Produktinformationen: Ahoi Piraten Freunde! Jede Menge wertvoller Piratenschätze wurden in der weichen Stoffinsel versteckt. Nun bist du und deine Piraten-Freunde gefragt. Benutze deinen Tastsinn und finde die verlorene Beute! Wer von euch findet die meisten Schätze bevor die letzte Vulkan-Karte umgedreht wird? ab 3 Jahren

Belle & Boo Spiel Möhrchen mopsen

Lustiger Spielespaß: Das schnellste Häschen kriegt die meisten Möhrchen. Hier ist schnelles Reaktionsvermögen gefragt, ab 3 Jahren

Der verrückte Viehmarkt

Erlebt Sie den Kartenspiel-Klassiker erstmals als Brettspiel! Hier erwarten euch Viecher, Versteigerungen und noch viel mehr: Erhöht auf dem Markt den Wert der Tiere, schnappt beim Sparschwein frisches Geld und versucht… ab 10 Jahren

Klartext reden mit Hindernis

Klartext ist das aberwitzige Partyspiel für fröhliche Stunden mit Freunden und der Familie. Es gilt, seinem Spielpartner auf verschiedenen Kärtchen gedruckte Sätze vorzulesen. Klingt einfach, ist es aber nicht, denn der Vorleser hat mit einem kleinen aber wirkungsvollen Handicap zu kämpfen: Die mitgelieferten Maulsperren sorgen dafür, dass er den Mund nie ganz schließen kann. Eine korrekte Aussprache der Kurzsätze ist damit unmöglich, was es für die Team-Mitspieler entsprechend schwer macht, diese zu entschlüsseln. Allein der ungewöhnliche Anblick des Vorlesers macht es ihnen ohnehin schon schwer genug, die Konzentration aufrecht zu erhalten. (ab 16 Jahren)