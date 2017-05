Die beliebtesten Spieleautomaten fÃ¼r freche Frauen im Netz!

Gewinnen Sie Geldpreise mit den richtigen Strategien im Online Casino!

Das Internet hat mittlerweile viel zu bieten. Man kann über dieses Medium fast alles finden und erreichen, so lange man nicht in Nord Korea wohnt. In deutschen Haushalten wird das Internet nicht nur zum Einkaufen oder Online Banking benutzt, auch viel mehr Bundesbürger nutzen die Möglichkeit Online Casinos zu besuchen, egal ob aus Spaß oder um Echtgeld zu spielen. Eine Studie hat herausgefunden das 2015 über 2 Millionen Deutsche regelmäßig sich auf Casino-Plattformen einloggen. Davon waren fast ein Viertel Frauen. Die Damen der Schöpfung haben allerdings eine andere Herangehensweise an und auch Vorlieben, als die Herren. Die männlichen Spieler finden die Live-Casinos deutlich attraktiver als die Damen, obwohl auch gut-aussehende Dealer die Karten mischen und es sehr gediegen abläuft. Frauen mögen offensichlich lieber Bingo und Lotteriespiele. Viele trauen sich nicht an an andere Spiele heran oder wissen nicht genau die Regeln. Manche denken es ist einfach nur Betrug und die Betreiber zocken einen nur gnadenlos ab und dann ist das ganze Haushaltsgeld futscht, oder schlimmer noch, findet man am Ende des Monats eine sehr haarstreubende Kreditkartenabrechnung. Diesem Umstand kann aber abgeholfen werden. Es gibt Experten und Informationsseiten im Netz, die alles übersichtlich und in klaren Worten erklären. Eine Internetpräsenz , die wir empfehlen können ist casinoonlinespielen.info. Hier finden Sie die besten Angebote, Casinos und auch Spiele, können sich über die neuesten Zahlungsmethoden informieren und haben auch eine Übersicht über Spielregeln und Strategien. Die Seite ist ordentlich und logisch aufgebaut und berichtet auch über die neuesten Ereignisse in der Welt der Online Casinos. Wenn Sie also gerne mehr über Black Jack, Spielautomaten, Roulette oder Poker wissen wollen, sollten Sie mal vorbeischauen. Darüber hinaus werden in den Rubriken auch die Strategien vorgestellt, die Ihnen einen Vorteil gegenüber anderen MitspielerINNEN ermöglicht.

Konzentrieren wir uns doch jetzt auch mal auf die Online-Spielautomaten. Die blinkenden Dinger in Spielhallen, Kneipen und Imbissbuden kennt ja Jeder. Manche nennen diese Maschine auch den einarmigen Bandit. In der Zeit der Moderne ist natürlich auch dieses Konzept für das Internet anfangs adaptiert worden. Mittlerweile wurde es sogar erweitert, man kann schon von einer Revolution im Glücksspiel-Sektor reden. In unserer Zeit kann man nämlich Thema, Spielfeld, die Freispiele, Animationen, Mini-Spiele, Soundeffekte, Hintergrundmusik und Gewinnoptionen so modifizieren, dass jeder Spielautomat verschieden ist. Vom Grunprinzip ähneln sie sich schon, aber das ist wirklich nur sehr oberflächlich betrachtet und auch nicht mehr mit der blinkenden Maschine beim Dönermann zu vergleichen. Wir wollen Ihnen auch einfach mal drei Beispiele vorstellen. Diese Spielautomaten werden auf Englisch „Slots“ genannt und beziehen sich auf den Münzeinwurf. Die Damen in den USA und dem Vereinigten Königreich haben drei Lieblings-Slots. Hier die Übericht.:

Bridesmaids

Dieser Spielautomat wurde eindeutig von dem Film “Bridesmaids“ inspiriert. In Deutschland ist dieser Streifen unter den Namen „Brautalarm“ 2011 in die Kinos gekommen. Ein klassisches 5×3 – Spielfeld erwartet Sie, sprich man hat 5 Rolen mit jeweils 3 Feldern und versucht die gleichen Symbole in eine Reihe zu bekommen. Man hat Spezialsymbole wie das „Bride Maids“ Logo, oder die Protagonisten Becca, Rita, Megan, Helen, Annie, und Lilian schütten Ihnen auch viele Münzen in die Kasse.

High Fashion

Bei „High Fashion“ – Slot geht es eindeutig um Mode, Laufsteg und den Glamour! Tauchen Sie ein in die Model-Welt und posieren Sie vor den Fotografen oder gönnen Sie sich ein Glässchen Sekt! Hier wird auch wieder das klassische Design von 5×3 verwendet und die Symbole sind wieder thematisch gestaltet. Diese haben wieder verschiedene Werte. Eine Kamera zahlt 250 Münzen, Lippenstift nur 100, aber der Modedesigner Ralph Lauren lässt 1250 Münzen springen!

Wealth Spa

Entpannen Sie sich jetzt doch im Spa! Genießen Sie die entpsapnnende Musik, schliessen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich einfach auf Ihre ruhige Atmung, während Sie die befreiende Massage in Nacken und Schultern erfahren. Dieser Spielautomat lässt den Wohlfühlfaktor steigen und bietet tolle Auszahlungsmöglichkeiten, wenn Sie die richtigen Symbole erwischen. 25000 Münzen können Sie gewinnen und tolle Extra-Spiele und auch Freispiele erwarten Sie im Wohlfühlcenter!

So, meine lieben Damen. Es gibt genug für jeden Geschmack. Wem die vorgestellten Spiele zu tussig , quitschig oder Klischee-gebunden findet, kann gerne sich selber auf die Suche machen. Es war nur ein kleiner Einblick in die Materie. Wir wünschen auf jeden Fall viel Vergnügen und lassen Sie sich von den Kerlen nicht unterkriegen!