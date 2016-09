Der Besuch eines der traditionellen, romantischen WeihnachtsmÃ¤rkte ist ein Erlebnis der…

Anzeige

Die schöne,besinnliche Zeit im Schwarzwald auf einem Weihnachtsmarkt erleben

Lust auf Plätzchenduft, Lebkuchen, heißen Glühwein und loderndes Lagerfeuer? An vielen Orten im Schwarzwald wird in der Adventszeit ein Weihnachtsmarkt abgehalten. Ob wunderschönes Kunsthandwerk, individuelle Weihnachtsdekoration, leckere weihnachtliche Lebensmittel oder einfache die schöne Weihnachtsstimmung und Krippenspiele verlocken zum Verweilen an Ständen und Buden ein.

Ob mit der Familie, Freunden oder Arbeitskollegen, die Schwarzwälder Städte Bad Säckingen, Breisach am Rhein, Bühl, Donaueschingen, Emmendingen, Freudenstadt, Haslach, Lörrach, Müllheim, Offenburg, Pforzheim, Rottweil, Schopfheim, Schramberg, Villingen-Schwenningen oder Weil am Rhein laden gerade zur Vorweihnachtszeit zu einem schönen Städtetrip ein. Da ist der abendliche Besuch eines der traditionellen, romantischen Schwarzwälder Weihnachtsmärkte genau die richtige Einstimmung auf die Festtage.

Während man z. B. tagsüber mit dem Pferdeschlitten durch den verschneiten Schwarzwald die frische Winterluft genießt oder auf den vielen geräumten Wegen unterwegs ist, so locken abends Gasthöfe mit uriger Gemütlichkeit, Schwimm- und Thermalbäder, Saunen und Thermen mit Entspannung pur.

Tipp: Viele Gemeinden im Schwarzwald bieten das ganze Jahr über Pferdeschlitten- bzw. Pferdekutschtouren an.

Haben Sie gewusst, dass sich rund um Feldberg und Todtnauberg das größte zusammenhängende schneesichere Skigebiet der deutschen Mittelgebirge verbirgt? Ob Abfahrtsläufer, Tiefschneefahrer, Snowboarder oder einfach Wanderer, um fast jeden Ferienort werden Ihnen vielfältige Möglichkeiten geboten.

Schöne, individuelle Geschenkideen für jedermann

Im Franziskaner Kulturzentrum finden Sie sicher tolle Weihnachtsgeschenke für Ihre Lieben. Textil-, Leder- und Glasarbeiten, Seiden-, Wachs- und Holzobjekte, Mode, Schmuck, Keramikarbeiten und Sie können dabei den den Künstlern über die Schulter schauen, wenn sie die Arbeiten fertigen.

Die älteste Stadt Baden-Württembergs lädt ein

Die Wurzeln Rottweils reichen weit in die Vergangenheit zurück. So sind Siedlungsspuren schon 2000 v. Chr. nachweisbar. Rottweil ist überregional bekannt für ihre Fastnacht (Fasnet), die auf eine jahrhundertealte Geschichte zurückblicken kann. Doch in der Adventszeit laden in der Innenstadt weihnachtlich geschmückte Buden zum Verweilen und Genießen von Leckereien ein. Ein tolles Kulturprogramm sorgt zusätzlich für weihnachtliche Stimmung.



