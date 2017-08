WunderschÃ¶ne und liebevolle Zeichnungen von realen Schmetterlingen, werden mit Informationen in schÃ¶n geschwungener…

Wunderschöne und liebevolle Zeichnungen von realen Schmetterlingen, werden mit Informationen in schön geschwungener Schrift kombiniert…

Gabi Finken, Erzieherin und „Patchworkmama“ von drei Jungs ( 13, 14 und 16 Jahre alt), möchte euch dieses Buch vorstellen:

Darum geht`s: Bereits das Cover zeigt was das Buch „verspricht“. Naturgetreue wundervolle Zeichnung eines großen blauen Schmetterlings, in Gesellschaft mehrerer kleiner Schmetterlinge, einer Raupe und diverser Pflanzen, die alle mit ihren tierischen/botanischen Namen versehen sind. Dazu in großer schwungvoller Schrift „Das wundersame Leben der Schmetterlinge“.

Dieser Stil zieht sich durch das gesamte Buch. Zu Beginn ist ein Ei auf einem Blatt zu sehen, darunter ein kurzer informativer Text und eine geschwungene poetisch anmutende Überschrift „Schmetterlinge sind geduldig“. Auf diese Art sind auch alle weiteren Doppelseiten gestaltet. Die geschwungenen Überschriften lauten: „Schmetterlinge sind wandlungsfähig…Schmetterlinge sind nützlich…Schmetterlinge sind beschützend…Schmetterlinge sind giftig…Schmetterlinge sind atemberaubend…Schmetterlinge sind durstig…Schmetterlinge sind riesig und winzig…Schmetterlinge sind schuppig…Schmetterlinge sind keine Motten…Schmetterlinge sind Reisende…Schmetterlinge sind zauberhaft…“ Zu jeder dieser Überschriften folgt ein kurzer und gut verständlicher Sachtext.

Die Kindergartenkinder waren zuerst von den Bildern begeistert, die zunächst zum Erzählen anregten…

… „,Ich liebe Schmetterlinge und ich liebe das Buch! (…..) Weil die Schmetterlinge so echt aussehen und so bunt sind (….) die goldene Schrift auf dem Buch ist sooo schön (…) Guck mal die vielen Raupen, die sind toll!“ Nach der ersten Begeisterung über die Bilder folgte die Fragephase „…was steht da?“ Und das Nachfragen bei unbekannten Informationen oder Begriffen. Seit dem Buch „Das wundersame Leben der Schmetterlinge“ scheinen die Kinder Schmetterlinge in der Natur vermehrt und bewusster wahrzunehmen.

Manche Informationen halte ich für 4 jährige Kinder noch zu detailliert und schwierig (Begriffe wie Spannweite von bis zu 30 cm) oder Metamorphose. Dennoch ist das Buch für Kinder ab 4 Jahren absolut sehens- und empfehlenswert. Wissen und Ästhetik sind hier einfach wunderbar miteinander verbunden. Gerade zur aktuellen Jahreszeit ist dieses Buch eine wunderbare Bereicherung….



Titel: Das wundersame Leben der Schmetterlinge

Verlag: Loewe Verlag/Naturkind Org.

Erscheinungsjahr: 2017

Umfang: ein Bilderbuch, fest gebunden mit 40 Seiten, Hardcover mit

Folienprägung und glänzend, geschwungener Titelschrift

Preis: 12,95 Euro

Zielgruppe/Altersempfehlung: ab 4 Jahre