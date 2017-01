Ganz einfach, Sie mÃ¼ssen nur Ihre persÃ¶nliche Kennzeichen-Variante bei der zustÃ¤ndigen Zulassungsstelle…

Neue Kennzeichen am günstigsten im Internet

Bei einem Fahrzeugwechsel ist es wieder soweit. Lästige Behördengänge zum An- und Abmelden und dann noch die Beschaffung der neuen Kennzeichen. Wollen sie diese Arbeit nicht dem Autohändler überlassen, der dafür eine saftige Rechnung ausstellt, so erledigen sie einfach alles selbst und sparen dabei eine ganze Menge Geld. Die Gebühren bei der Zulassungsstelle müssen sie wohl oder übel bezahlen, aber bei den Kennzeichen lässt sich einiges einsparen.

Anstatt in die typischen Schilderläden zu gehen, bleiben sie zu Hause und suchen sich bequem das neue Kennzeichen online aus. Am günstigsten im Internet können Sie alles rund um das Thema KFZ-Schilder beziehen. Es gibt Schilder für Autos und Motorräder, Anhänger, Traktoren oder einfach nur für Ihren Parkplatz. Natürlich bekommen Sie hier auch die passenden Halterungen und Schrauben.

Auch die gesetzlich vorgeschriebenen Produkte wie Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste sind im Sortiment. Alle erhältlichen Artikel sind unschlagbar günstig. Bei den Schildern ist eine Ersparnis um bis zu 70 % gegenüber den herkömmlichen Läden möglich.

Unkomplizierte Abwicklung

Wie kommen Sie nun zu ihrem neuen, günstigen Kennzeichen? hinterlegen. Das geschieht über die Wunschkennzeichen-Reservierung. Ist das erledigt, geben Sie einfach ihre Nummer in das Bestellfeld und schon ist der Warenkorb bereit. Ab zur Kasse und nach Eingabe ihrer Adressdaten und Zahlungsweise, ist die Bestellung abgeschlossen. Ihre Schilder werden dann in der Regel in 1-2 Tagen bei ihnen ankommen.

Hohe Qualität – Günstiger Preis

Alle angebotenen Schilder werden nach den gesetzlichen Bestimmungen gefertigt und sind in allen Zulassungsstellen in Deutschland zugelassen. Sie sind von hoher Qualität und werden umweltschonend produziert.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum die Kennzeichen hier so billig sind. (Denn 5.95€ – 7,95€ anstatt 40€ ist tatsächlich sehr günstig). Die Schilder werden ortsunabhängig produziert und und in ganz Deutschland versendet. Auf diese Weise können die Preise auf diesem niedrigen Stand gehalten werden.

Der Service unkompliziert und erfüllt gleichzeitig den höchsten Standard. Die Online-Bestellung ist einfach und überschaubar. Bei auftretenden Fragen oder Sonderwünschen ist das Team per E-Mail oder Telefon erreichbar. In einem persönlichen Gespräch können sicherlich alle Unklarheiten beseitigt werden.

Die Zahlungsmöglichkeiten sind umfangreich (Lastschrift, Paypal, Vorkasse, Rechnung, Ratenzahlung möglich), der Versand ist schnell und effizient.

Günstige Kennzeichen leicht gemacht

Sie kommen also ganz einfach und schnell an ihre Schilder. Die Preise sind unschlagbar günstig und die Auswahl ist groß. Es gibt kein Schild, sei es noch so ungewöhnlich, das sie nicht erhalten. Also, bestellen sie sich Ihr Schild und gehen Sie damit in ihre Zulassungsstelle. So ist der Behördenweg kurz, den Gang zum Schilderladen können Sie auslassen und insgesamt sparen sie einen ganzen Batzen Geld.