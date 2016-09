Ein allererstes RÃ¤tselbuch fÃ¼r Klitzekleine

Ich kann dieses tolle Rätselbuch anderen Mamas mit Kindern ab 2 Jahren wärmstens empfehlen

Camilla Trampusch, Mutter von drei Kinder ( Mädchen, 10 Jahre, Jungs 3 Jahre und 6 Monate) möchte euch dieses Buch vorstellen:

„Was braucht Fred Fuchs zum Fischen?“ ist ein Klappbilderbuch der ganz besonderen Art. In diesem Ratebuch mit vielen Klappen werden Gegenstände gesucht, die die liebevoll gezeichneten Tiere für ihre Aufgaben benötigen.

So kann das Kind beispielsweise von vielen Gegenständen auf der einen Seite auswählen, was Frieda Frosch zum Schwimmen benötigt. Unter der Klappe auf der anderen Seite der Doppelseite findet man dann die Auflösung. Nein, Frieda Frosch braucht kein Stück Torte, wenn sie ins Wasser springt, sondern den Schwimmreifen, damit sie nicht untergeht.

Meine beiden Jungs rätseln mit Hilfe des Buches aber auch ganz andere Geschichten aus.

Konrad Kater braucht die Heugabel für das Arbeiten auf dem Bauernhof. Aber was könnte er mit dem Regenschirm, oder dem Schlitten anstellen? „Ich weiß es, ich weiß es!“, hört man aus dem Kinderzimmer. „Konrad Kater bringt den Luftballon zur Geburtstagsfeier seines Freundes!“

Mir persönlich gefällt das Ballett tanzende Schwein namens Sophia am besten, aber ich bin mir sicher, dass auch andere Familien mit ihren Kindern viele tolle Sachen in diesem liebevoll gestalteten Rätselbuch für Klitzekleine entdecken.

Ich als Mama kann dieses tolle Buch anderen Mamas mit Kindern ab 2 Jahren wärmstens empfehlen. Und nichts erfreut das Mamaherz so sehr, als das stolze Kinderlachen, wenn die kleinen Ratefreunde richtig geraten haben.

Was braucht Fred Fuchs zum Fischen?

Friedrich Oetinger GmbH

Erscheinungsjahr: 2016

Umfang: 14 Seiten

Preis: 8,99€

Zielgruppe/Alter: ab 2 Jahren