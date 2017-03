Neue Kinder-und JugendbÃ¼cher, die zum Lesen und Vorstellen zur VerfÃ¼gung stehen.

Liebe Buchbotschafter,

hier findet ihr eine Bücherliste.

Diese Bücher stehen für Besprechungen zur Verfügung. Welche Bücher wollt Ihr lesen und vorstellen?

Auch mitmachen? Regelmäßig neue Bücher aussuchen, lesen und darüber berichten? Gerne, weitere Infos gibt es hier.

Die Liste wird ständig aktualisiert; bitte schaut regelmäßig vorbei, ob für euch etwas Passendes dabei ist.

Viel Spaß beim Stöbern.

Kicker im Kleid

Dennis ist ein großer Fußballfan, genau wie alle seine Freunde, wie sein Vater und sein Bruder. Seine zweite Leidenschaft jedoch ist ein großes Geheimnis: Dennis liebt Mode. Jeden Monat kauft er sich eine neue «Vogue». Ein Glück, dass er in Lisa eine Verbündete findet – und eine gute Freundin. Bis Lisa auf eine ziemlich verrückte Idee kommt und Dennis einen noch verrückteren Einfall hat, wie er Fußball und Mode unter einen Hut bringen kann! ab 10 Jahre

2 Freunde für 4 Pfoten – Papageiplapperei

Wer uns schon kennt, weiß, dass Jette und ich die besten Tierretterinnen der Welt sind. Klar, dass wir unsere Freundin Christina mit ihrem Papageienproblem nicht alleine lassen. Ihre Mutter ist nämlich schon fast soweit, den Vogel wegzugeben! Zugegeben, er ist ein wenig laut, aber ich bin mir sicher, dass irgendwo tief in ihm… ab 8 Jahren

Timo F. Neonazi

Timo war Neonazi. Obwohl er für die Ideologie nie etwas übrig hatte, landet er als Vierzehnjähriger in der rechten Szene: Er hört Neonazi-Musik und läuft auf Demonstrationen mit. Er liebt die öffentliche Rebellion und die Anerkennung, die er unter den Gleichgesinnten erfährt. Bald gewinnt er Kameraden für militärische Zeltlager, steigt zum Leiter einer rechten Ortsgruppe auf und wirbt voller Begeisterung Gleichaltrige an. Doch als er ins Visier des Staatsschutzes gerät, kommen ihm erste Zweifel: Ist das wirklich der Lebensweg, den er einschlagen will? ab 13 Jahren

Das Babysitter-Chaos

Im kleinen Küstenort Doverport passiert NIE etwas Aufregendes, finden die Schwestern Holly und Anna. Als sie eines Tages über eine Anzeige für intergalaktische Ferien stolpern, ist darum eines klar: Da MÜSSEN sie hin!

Leider reicht ihr Taschengeld in einer MILLION JAHREN dafür nicht aus. Die Mädchen brauchen einen Job … Allerdings hatten sie sich einen ruhigeren Job vorgestellt… ab 8 Jahre

Sturmland – Die Lebendigen

Elin ist kurz davor, in den Reichstag einzuziehen. Da erhält sie erschreckende Neuigkeiten: Der eigenständig denkende Roboter Turing hat mit der Produktion von Robotern begonnen, die ihr aufs Haar gleichen. Elins Wähler können sich nun nicht mehr sicher sein, wer da für sie im Parlament sitzt: Elin oder ein Roboter. Gleichzeitig wartet Syria weiter auf ihre Chance, den Auftragsmord an Elin auszuführen. Keiner kann mehr dem anderen trauen, jedes Gespräch könnte abgehört, jeder Schritt überwacht werden. Die Zukunft ist düster im vierten Band der Sturmland-Saga: geprägt von Krieg, Gewalt und Klimakatastrophen. ab 14 Jahren

Weißt du noch

Wenn der Alltag zum Abenteuer wird… Ein Bilderbuch über die magischen Momente der Kindheit für die ganze Familie – illustriert von Jutta Bauer

Kind zu sein ist das größte Abenteuer. Als Kind erlebt man alles zum ersten Mal und sieht ganz unverfälscht auf die Welt. Da wächst der Regenbogen direkt aus der Wiese, und das taunasse Gras glänzt wie ein Meer aus Taschenlampen. Auf jedem Grashalm sitzt ein Diamant und macht den Maulwurf, der seinen Kopf aus dem Hügel steckt, ganz reich. Alles ist bunt und strahlend, und alles ist möglich, zumindest in der Fantasie. „Weißt du noch?“ ist eine außergewöhnliche Hommage an die Kindheit, an die einzigartigen Augenblicke, in denen man zum ersten Mal etwas bewusst sieht, riecht, fühlt, tut, erlebt oder versteht – für Kinder und Erwachsene. ab 5 Jahren

Leon zeigt Zähne

Mit Witz und Entschlossenheit kämpfen Leon und sein Vater gegen Schüchternheit und Ängste – überraschend, lustig und die perfekte Mutproben-Lektüre!

Eigentlich würde Leon gerne in der Pause mit den anderen Fußball spielen, und eigentlich wollte er auch schon immer mal vom Dreimeterbrett springen, aber dafür ist er einfach nicht mutig genug. Als Quentin sich dann auch noch sein Referatsthema unter den Nagel reißt, wird Leon klar: Es muss sich etwas ändern! Und da Papa mindestens genauso schüchtern ist, erstellen sie gemeinsam eine Liste mit Mutproben. Diese zu meistern ist gar nicht so leicht, aber Vater und Sohn merken bald, dass es manchmal einfach auf einen Versuch ankommt. Ein humorvolles Kinderbuch über das Erwachsenwerden – nicht nur für Väter und Söhne, sondern für alle, die manchmal gerne mehr Mut hätten. ab 8 Jahren

Ein Zebra als Ehrengast

Zebra ist ganz aus dem Häuschen, als er diese Einladung erhält, und das von keinem Geringeren als vom König selbst. Doch Zebras Freund Elefant ist skeptisch und vermutet, dass mehr hinter Löwes Einladung steckt, als es zunächst den Anschein hat …

Eine witzige und originelle Geschichte, die von Eitelkeit und wahrer Freundschaft erzählt. ab 4 Jahren,

Bildermaus – Geschichten von der kleinen Fee

Die kleine Fee Elfie führt ein Leben voller Hokuspokus! Liebend gern hilft sie Anderen, zum Beispiel ihrem Freund Quak, der gerne eine Prinzessin küssen würde. Ihrer Freundin Sophia hingegen schenkt die kleine Fee einen Schatz, der besonders schön funkelt. Genau wie die Lichter beim Fest der Feen. Dort taucht plötzlich ein Troll auf und Elfie muss ihren ganzen Mut zusammennehmen, um die Feier zu retten! ab 5 Jahre

Das wundersame Leben der Schmetterlinge

Schmetterlinge sind Verwandlungskünstler – und noch viel mehr. Sie sind äußerst geduldige, einfallsreiche, weitgereiste und sehr nützliche kleine Tiere.

Malerische, nostalgische Illustrationen und kleine kindgerechte Texte erzählen vom Leben und der spannenden Verwandlung der Schmetterlinge und ihrer Artgenossen. Ganz im Sinne der Naturkind-Reihe werden ökologische Aspekte ebenso behandelt wie die besonderen tierische Charaktereigenschaften und die Bedeutung, die diese faszinierenden Tiere für unsere Erde haben. Ein wundervolles Sachbilderbuch für Kinder ab 4 Jahren!

Familienkrach und Herzenstrost: Felis Überlebenstipps

Zur Zeit rasseln Feli und ihre Mutter häufig aneinander. Und auch zwischen Vater und Mutter fliegen immer wieder die Fetzen – bis Felis Papa eines Tages abhaut. Feli bekommt Angst: Werden ihre Eltern sich trennen? Kikis Eltern haben sich nämlich gerade scheiden lassen. Zum Glück kommt in Felis Familie… 176 Seiten, 9 – 11 Jahre

Donnerwetter! Ohne dich ist alles grau

Wenn du sooooo wütend wirst wie jetzt, entlädt sich ein richtiges Gewitter. Mit Blitz und Donner. Du brüllst und deine Tränen fallen wie Regentropfen zu Boden. Aber ich bin für dich da und nehme dich in den Arm. Bis die Sonne wieder scheint.“Donnerwetter!“ ist eine wundervoll poetische Wetter-Wut-und-Wolkenreise durch all deine Gefühle.

Ein Handbuch für Abenteurer, Freibeuter und Piraten

Witzig präsentiertes Sachwissen über Seeräuber, Freibeuter und Piraten. Zahlreiche praktische Anleitungen von der Knotenkunde, über das Backen von Zwieback bis zum Floßbau verwandeln die Lektüre dieses Handbuchs in ein echtes Abenteuer.

Weitere Produktinformationen: Wie werde ich ein waschechter Seeräuber? Genau das erfahren angehende Piraten in diesem Buch. Vom Schiffsjungen steigen sie bis zum Kapitän eines Piratenschiffes auf und landen am Ende auf einer einsamen Insel. ab 8 Jahren

Sachen suchen – Die Jahreszeiten

Frühling, Sommer, Herbst und Winter – auf 11 Doppelseiten werden sowohl typische, als auch neue Szenen des Kinderalltags gezeigt. Die lustigen Suchvignetten helfen den Kleinsten Neues über die Jahreszeiten erfahren. ab 2 Jahren

Das Hochzeits-Chaos

Holly, Anna und ihr neuer Freund Prinz Pepino wollen intergalaktische Ferien machen. Doch die sind leider ganz schön teuer …

Das Taschengeld reicht nie. Also keine Frage: Ein neuer Job muss her! Zum Beispiel als Helfer bei einer königlichen Hochzeit in Frankenreich. Doch irgendwas ist faul an der Hochzeitsplanerin Mademoiselle Maledeit. Und warum müssen alle Vorbereitungen im streng Geheimen stattfinden? Hier bahnt sich eindeutig etwas an! Ein absolutes mega Hochzeits-Chaos! ab 8 Jahre

Dschungelbuch – Neu erzählt für Klein und Groß

Mowgli wächst mitten im Dschungel bei einem Wolfsrudel auf. Im Schutz der Wildnis erlebt er mit Balu dem Bären und dem schwarzen Panther Baghira tolle Abenteuer. Doch der Tiger Schir Khan hat es auf den Jungen abgesehen. Und so beschließen die Freunde, Mowgli in die Siedlung der Menschen zu bringen.

Weg mit Knut!

Wer ist Knut? Was will er? Und wie wird man ihn los? Ein Buch, das ebenso humorvoll wie tiefgründig ist – eine Hommage an das Leben

An Williams Leben ist gar nichts normal. Denn William hat Krebs. Und William hasst Knut. Knut wohnt unter Williams Bett und kommt nur hervor, wenn die beiden allein sind. Irgendwann kam er einfach durchs Fenster geklettert, kugelrund und mit perfektem Seitenscheitel. Inzwischen denkt Knut gar nicht mehr daran, wieder zu verschwinden. Aber William muss Knut loswerden, egal wie. Denn Knut ist nicht irgendwer. Er verkörpert Williams Krankheit und damit auch den Tod. Solange Knut bei ihm ist, kann William nicht gesund werden. Doch William wächst über sich selbst hinaus und befreit sich… ab 12 Jahren

Krempe, Kottek und das Ding mit Misses Schulz

Krempes Mama und Papa sind gestorben, als sie noch ein Baby war. Seitdem lebt sie mit Opa Kottek im alten Bahnhof. Krempe und Kottek – das ist ein richtig gutes Team, obwohl zwischen den beiden 61 Jahre liegen! Und wenn mal Not am Mann ist, hilft bestimmt jemand aus dem Dorf. Nur gegen Misses Schulz vom Jugendamt scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Immer wieder schleicht sie um den alten Bahnhof und lauert darauf, dass irgendwas schiefgeht. Für sie gehört Krempe nämlich in ein Kinderheim! Deshalb darf sie auch auf keinen Fall erfahren, dass Kottek sich in letzter Zeit immer merkwürdiger verhält … ab 10 Jahren

Bienen – Kleine Wunder der Natur

Der ganze Bienenschwarm bricht auf, ein kleines Wunder nimmt seinen Lauf. Schau durch die Gucklöcher im Buch, folge den Bienen auf ihrer Reise von Blume zu Blume und entdecke eines der wichtigsten Naturwunder. Poetische Reime beschreiben, wie Leben und Blumen entstehen. ab 4 Jahren

Zeig mal, sagt die kleine Maus, was kommt bei dir denn hinten raus?

Welches Tier macht welche Häufchen? Als die kleine Maus eines Tages ihre eigenen kleinen Mäusekötel sieht, wird sie neugierig. Wie sehen denn wohl die Häufchen der anderen Tiere aus? Die Frage lässt ihr keine Ruhe und so macht sie sich auf den Weg zur Katze. Die hebt zum Gruß die Tatze. Sie fragt den Hund, den Hasen, das Pferd und auch die Kuh. Und allen Tieren stellt die kleine Maus die gleiche Frage: „Was kommt bei dir denn hinten raus?“

Spannendes Kinderthema charmant dargestellt mit großen Klappseiten, die das Geheimnis aufdecken! ab 2 Jahren

Wenn sieben grummelige Hasen quietsch-vergnügt durch Pfützen rasen

Ob grummelig, ob fröhlich, diese Hasen werden heiß geliebt! Was ist nur heute mit den Häschen los? Keines will sich ausziehen und beim Frühstück gibt es auch noch Streit. Die Haseneltern sind verzweifelt. Dabei wissen die Häschen ganz genau, wie sie wieder gute Laune bekommen. ab 2 Jahren

Der geheime Zirkel

England,1895: Die 16-jährige Gemma wird auf einem Internat für höhere Töchter, der ›Spence-Akademie‹, zur heiratsfähigen jungen Dame erzogen. Hier sollen ihr die Aufsässigkeit und sonstiges unziemliches Betragen ausgetrieben werden. Gemeinsam mit drei anderen Mädchen gründet Gemma, den strengen Regeln der Akademie zum Trotz, einen geheimen Zirkel. Das neu entstandene Kleeblatt Felicity, Pippa, Gemma und Ann trifft sich heimlich nachts, um dem Schulalltag zu entkommen, verbotenen Alkohol zu probieren und über Übersinnliches zu spekulieren. Dann entdeckt Gemma das Tagebuch eines Mädchens, das 20 Jahre… ab 14 Jahren

Krähe und Bär oder die Sonne scheint für uns alle

Tiefgründig, überraschend und urkomisch! Der Bär wird um sein faules Leben im Zoo beneidet. Jeden Tag drei Mahlzeiten und satt einschlafen. Dabei wäre er viel lieber frei wie die Krähe. Die bietet ihm die Chance seines Lebens: Sie können ihre Körper tauschen! Schnell muss der Krähenbär feststellen, dass gute Manieren in freier Wildbahn reine Zeitverschwendung sind, und die Bärenkrähe frisst sich nicht nur rund, sondern auch unglücklich. Und so teilen sich die beiden am Ende die Vollpension im Zoo in einer freien Entscheidung. ab 6 Jahren

Kritzelkarten Feenzauber

In dieser Box stecken kunterbunte Kritzelkarten mit 100 verschiedenen Fee-Motiven zum Weitermalen. Mit dem abwischbaren Stift können die Karten immer wieder neu mit eigenen Ideen bemalt werden. ab 5 Jahren

Wie König Böhnchen die wahrhaft wütende Prinzessin Rikiki fand

Die Leute im Königreich lachen sich kringelig: Ihr neuer König heißt Böhnchen und ist ganz klitzeklein. Sein Diener Langbein hingegen kann die Kerzen im Kronleuchter ohne Leiter wechseln, so riesig ist er. Dafür ist die Köchin Buletta so kugelrund, dass sie manchmal im Türrahmen stecken bleibt. Was für ein Trio! Als Böhnchen beschließt, um die Hand der winzigen Prinzessin Rikiki anzuhalten, machen sich die drei auf die Reise. Doch Rikiki ist bekannt für ihren Zorn. Ein großes Abenteuer beginnt! Ein lustiges Vorlesebuch für kleine und große Helden. ab 5 Jahren

Die Attentäter

Obwohl sie aus grundverschiedenen Verhältnissen stammen, sind Cliff und Alain fasziniert voneinander. Zwischen ihnen steht Margarete, die beide von klein auf kennen. Dann konvertiert Cliff zum Islam und verschwindet. Als er zurückkehrt, wird klar: Er soll für den IS einen „Tag des Blutes“ planen. Alain will seinen Freund retten – doch wie lange kann er noch zu ihm halten?

Mit „Die Attentäter“ liefert Antonia Michaelis einen beklemmenden Blick in die Abgründe des Terrorismus. ab 16 Jahren

Jeremy James oder Elefanten sitzen nicht auf Autos

Wenn Mama sagt, Elefanten sitzen nicht auf Autos, hat sie normalerweise natürlich recht. Warum Papas Auto allerdings plötzlich platt ist wie eine Briefmarke? Jeremy James weiß es. Es glaubt ihm nur niemand, dass auf der Motorhaube ein tonnenschwerer Dickhäuter gesessen hat. Seit fast 40 Jahren begeistert und bezaubert der Junge mit der blühenden Fantasie jetzt schon große und kleine Leser. Absolut authentisch, humorvoll und auch ein bisschen schräg. ab 8 Jahren

Stille Post für Fräulein Samstag

Der kleine Montag ist immer müde. Und das nur, weil das fröhliche Fräulein Samstag tausend Sachen auf einmal macht und bis in

die Morgenstunden tanzt. Eines Tages hat der kleine Montag genug von all der Müdigkeit. Er beschließt, Fräulein Samstag eine Nachricht zu senden. Die wandert als Stille Post von Wochentag zu Wochentagund dabei kommt so einiges durcheinander …

Eine verdrehte Flüsterpost zum spielerischen Erlernen der Wochentage! ab 4 Jahren

Weil Hate die Faust ballt und wir dagegenstehen

Jamie und Samir fallen viel zu oft auf – ob auf dem Schulhof oder in der Straßenbahn. Ständig sind die beiden Freunde mit Vorurteilen konfrontiert. Ihre gemeinsame Liebe zum Hip Hop gibt ihrer Wut einen Ausdruck. Rassismus: Ein Thema, das trennt und verbindet. ab 14 Jahren

Zorro, der Mops – Abenteuer im Bammelwald

Zorro, der Mops führt ein beschauliches Leben in Bummelhausen. Dabei würde er so gern spannende Abenteuer erleben und ein großer Held sein! Also macht er sich fleißig auf die Suche nach Rätseln und Geheimnissen – schließlich kann unter jeder Kiefernnadel das größte Abenteuer warten!

Und dann passiert wirklich etwas: Aus dem Dorf verschwinden die Lieblingsgegenstände seiner Freunde und schließlich auch Zorros goldener Fressnapf. Für den kleinen Mops steht fest, dass er die Diebe fassen wird! Doch so einfach, wie er sich das vorgestellt hat, ist es dann doch nicht …

Ein tierisches Abenteuer zum Vorlesen und ersten Selberlesen ab 6 Jahren

Krickel-Krakel Tuschfarben-Malbuch

Super Sache! Tusche und Malbuch in einem. Hier können kleine Künstler auch unterwegs beherzt loslegen. Inhalt: 6 verschiedene Tuschfarben, ein Haar- und ein Borstenpinsel. Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleinteile. Verschluckungs- und Erstickungsgefahr. Strangulationsgefahr durch lange Schnur.

Die Feenschule. Die magische Wunschpost

Wie aufregend: Zum ersten Mal dürfen Rosalie und Nikki einem kleinen Mädchen einen Wunsch erfüllen. Zusammen mit ihren Klassenkameradinnen holen sie die Wunschpost aus dem Feenbriefkasten. Doch auf dem Rückweg geht der Brief verloren! Jetzt brauchen sie die Hilfe aller Bewohner der magischen Kicherblumenwiese. ab 6 Jahren

Ypsilon

Lass dich nicht fangen

Mit einer Goldmünze ins Land, das nicht sein darf: In Ypsilon, einer Hochhaussiedlung am Fluss, verbreiten Chicco und seine Jugendgang „Boyzz“ Angst und Schrecken. Auch die zwölfjährigen Zwillinge Mascha und Jossi leben dort. Eines Nachts retten die beiden einen Hund vor den Schikanen der „Boyzz“. Dicht gefolgt von der Gang fliehen sie zum Fluss – und stolpern über eine Tasche voller goldener Münzen. Als eine davon ins Wasser rollt, erscheint am Ufer plötzlich ein altertümliches Floß. Ein unheimlicher Fährmann bringt die Zwillinge in eine… 288 Seiten, ab 10 Jahren

Blöder hätte es für Seb nicht kommen können!

Während seine Freunde in den Sommerferien an coole Orte reisen, muss er seine Mutter in die Kur begleiten – ausgerechnet auf eine total langweilige Ostseeinsel.

Doch zwischen den öden Strandtouristen und Kurgästen auf der Insel sticht Eine heraus: Kim. Das eigenwillige Mädchen ist so gar nicht wie die anderen, die er kennt. Und gerade das gefällt Seb an Kim. Jedoch wird ihm mit Kim an seiner Seite schnell klar: Anderssein hat immer seinen Preis ..

Ab 13 Jahre, 192 Seiten

Bastelbox – Mein Mäusehaus-Kinderzimmer

Mit dieser Bastelbox kann sich jeder sein eigenes Mäusehaus erschaffen. Das beigelegte Bastelbuch enthält viele kreative Bastelideen, um das Mäusehaus-Zimmer oder Einkaufsladen weiter auszustatten. Hierfür werden Materialien verwendet, die Kinder aus ihrem Alltag kennen: Knöpfe, Servietten, Korken oder Streichholzschachteln. Die Anleitungen regen nicht nur zum Nachbasteln, sondern auch zum Selber-Kreativwerden an. Das Mäusehaus-Zimmer zum Ausklappen und Basteln mit Papier-Möbeln zum Herausdrücken und Zusammenstecken. Dazu gibt es eine Plüschmaus und ein Bastelbuch.

Nichts für Weicheier! Was tut man nicht für sein Traummädchen!

Eigentlich hat Niklas selbst schuld: Er wettet mit seinen Freunden, dass er die neue Mitschülerin Lynn erobern wird. Und nun schwitzt er im Football- Team, weil Lynn Cheerleaderin ist, und verflucht die anstrengenden Waldläufe, Trainingseinheiten und widerlichen Eiweiß-Shakes. Um so mehr, als ihm langsam dämmert, dass nicht Lynn, sondern die zurückhaltende Carina seine Traumfrau ist!

Freche Liebesgeschichte aus Jungensicht, mit Slapstick und Sportwahn im Football-Team. Direkt aus dem Leben gegriffen!

160 Seiten · gebunden, 13.4 x 20.3 cm ab 12 Jahren

Mumins lange Reise

Mumins lange Reise führt den kleinen Troll und seine Mutter durch einen dichten, dunklen Wald. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem verschwundenen Muminvater und finden nach vielen überstandenen Gefahren ein Tal zum Wohnen, das schöner ist als alles, was sie bisher sahen. Dort lässt es sich herrlich glücklich leben – aber es gibt auch viele aufregende Abenteuer zu bestehen. ab 8 Jahre

Heart. Beat. Love.

Der Roadtrip ihres Lebens. Die erste große Liebe. Und nichts mehr zu verlieren.

Scheinbar aus heiterem Himmel schlägt Axi ihrem besten Freund Robinson einen Trip quer durch die USA vor. Robinson macht mit und verwandelt die Reise in ein verwegenes Abenteuer: Statt mit dem Greyhoundbus düsen die beiden auf einer geklauten Harley los. Sie übernachten unter freiem Himmel und schwimmen in Privatpools – und immer wieder fragt sich Axi, wann aus ihrer Freundschaft endlich mehr wird. Doch eines Morgens holt sie das Schicksal ein und es wird ihnen klar, dass sie sich vom ersten Augenblick geliebt haben und jeden einzelnen Moment des Glücks…Deutsche Erstausgabe, 320 Seiten, Ab 14

Befreiungsschlag

Damit hatte Maik nicht gerechnet. Geprügelt hat er sich schon oft,

immer folgenlos, aber nun wurde er zu einer Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Er hat die Wahl: Knast oder ein Anti-Gewalt-Training. Klar, dass Maik solch ein Training für völlig überflüssig hält, auf Psychogeschwätz kann er verzichten. Doch weil das Training besser ist als Gefängnis, willigt er ein und macht erstaunliche Erfahrungen. Seine Umwelt und vor allem seine Freundin Julia beginnen gerade, ihn mit anderen Augen zu betrachten, da droht der Rausch der Spielkonsole ihn vom Weg abzubringen … ab 12 Jahre

Deadwater

Logbuch-Eintrag: Schulschiff verschollen Mysteriöser Erpresser! Ein Schulschiff voller Jugendlicher mitten auf dem Indischen Ozean. Nacht für Nacht verschwinden die Erwachsenen und ein grausamer Erpresser zwingt die Schüler zu terroristischen Aufgaben. Und tatsächlich: bald taucht die erste Leiche auf, eine der Lehrerinnen. Was hat das mysteriöse Marburg-Virus im verseuchten Wasser damit zu tun? Und welche Rolle spielt der Lehrer und Impfstoff-Erfinder Detering? ab 12 Jahren

Cool illustriertes Reiseabenteuer, aufgemacht wie ein Logbuch und mit vielen Zusatzmaterialien: GPS-Daten, Routen, Karten!

Mädchenmeute

Unsere Eltern denken, dass wir im Camp sind. Niemand vermisst uns in den nächsten zwei Wochen. Wir können machen, was wir wollen! Was wir wollen … Überlegt doch mal! Einfach alles. So frei sind wir nie wieder. Nie wieder in unserem Leben. ab 14 Jahren

Hier kommt Mama Muh!

Mama Muh feiert Premiere im Pappbilderbuch! Mama Muh, die neugierigste Kuh aller Zeiten, macht vor gar nichts Halt. Unerschrocken probiert sie erst einmal alles aus. Auch wenn ihre Freundin, die Krähe, meistens anderer Meinung ist, Mama Muh ist nicht zu bremsen. Sie rutscht, patscht durch jede Pfütze, malt und liest wie es ihr gefällt. Ihr dabei zuzuschauen ist das reinste Vergnügen, das jetzt im Pappbilderbuch auch ganz kleine Kinder schon erleben dürfen. ab 2 Jahren

RockeTim Mein Hund legt los – und ich zieh Leine

Muffel und ich, Superhelden wider Willen! Als Tim und sein etwas schlafmütziger Hund Muffel beim Surfen zufälligerweise den beliebtesten Jungen der Schule vorm Ertrinken retten, erzählt dieser fortan überall herum, seine beiden Retter verfügten über Superkräfte. Plötzlich ist Tim für alle nur noch „RockeTim“, der stets gerufen wird, wenn jemand in Not ist. Dass Tim und Muffel nun wahrlich keine Superhelden sind, wissen nur sie selbst. Aber sie tun alles dafür, dass genau das nicht auffliegt und wachsen dabei über sich hinaus.

Herrlicher Slapstick mit lustigen S/W-Illustrationen. Kurzweilig, witzig und perfekt für lesemuffelige Jungs ab 9 Jahren

Das große Fest im Häschenwald

Endlich Frühling! Bei den Häschen wird gefeiert! Mit den ersten Sonnenstrahlen kommt Leben in den Winterwald. Die Häschen schlüpfen aus ihren Verstecken und lassen sich vergnügt die laue Frühlingsluft um die süßen Nasen wehen. Nina verliebt sich in den mutigen Hasenjungen Aki. Als der Hasenbau bei einem Gewitter überflutet wird, rettet Aki erst Hasenpapas Hut aus

dem Wasser und muss später selbst gerettet werden. ab 5 Jahren

Hurra, mein Geschwisterchen

Lena«, flüstert Mama, »ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Ein wunderschönes, großes Geheimnis.« »Was denn für ein Geheimnis?«, fragt Lena neugierig. »Wir bekommen ein Baby«, erklärt Mama, »bald bist du eine große Schwester.« Lena staunt. »Und wo ist das Baby jetzt?« Mama lacht. »Das Baby wächst in meinem Bauch«, sagt sie. »Noch ist es winzig klein.«

Wenn eine Familie Nachwuchs erwartet, hat das große Geschwisterkind natürlich viele Fragen…. ab 2 Jahren

Mein großes Buch der Tiergeräusche

Wie macht die Katze? Wie klingt der Frosch? Und wie singt das Rotkehlchen? In diesem Buch werden 50 verschiedene Tiere auf Knopfdruck lebendig. Auf 7 Themenseiten haben sich alle Lieblingstiere der Kleinsten versammelt. Hochwertige Fotografien, realistische Sounds und erstes Sachwissen bieten stundenlangen Entdeckerspaß für kleine Tierfreunde! ab 2 Jahren

Das Lachen wohnt im Bauch

Die achtjährige Meret sucht eine Freundin. Eine mit guten Ideen, die viel nachdenkt und viel vom Leben weiß. Eine, mit der sie – wie bisher nur mit Mamili – nachts auf einer Wiese liegen, in den Mond starren und im Gras die Mäuse schnarchen hören kann. Also macht sie eine Liste mit allen, die infrage kommen: fünf Mädchen und zwei Jungen (aber nur im Notfall!).

Ganz unten auf der Liste steht der Name Annabell. Annabell, die „Prinzessin“, ist klein und weint oft. Eigentlich so gar nicht Merets Fall. Aber als Annabell krank wird und Meret ihr die Hausaufgaben nach Hause bringt…… Ab 7 Jahre

Schau, was machen die Bienen?

Der Frühling ist da! Die ersten Blumen und Bäume blühen und dazwischen hört man es munter summen und brummen. Die Bienen haben ihren Stock verlassen und sammeln eifrig Pollen und Nektar. Aber hast du dich schon einmal gefragt, warum sie das machen? Und woher kommt eigentlich der Honig und wie entstehen die Früchte? ab 3 Jahre

Salon Salami. Einer ist immer besonders.

Tja, manchmal ist das Leben etwas bunter: Hani Salmani (nein, nicht Salami) ist zwölf, hat einen kleinen Bruder, ihre Mama ist verschwunden und ihr Papa schneidet im Friseursalon von Onkel Ibo Haare, während der krummen Geschäften nachgeht. Als Hani herausfindet, dass ihre Mama im Gefängnis sitzt und Onkel Ibo wohl schuld daran ist, fasst sie einen verrückten Plan. Zum Glück hilft ihr Sozialarbeiterin Mira, und am Ende ist im Salon Salami-Salmani alles (fast) wieder paletti. ab 10 Jahren

Modern, authentisch, unverwechselbar: die Geschichte einer liebenswert schrägen Familie!

Greta haut ab

Ein brillantes Buch zum Thema: Wenn kleine Kinder zornig sind! Greta ist ganz schön wütend. Sie will nicht raus aus der Sandkiste, so lange sie ihre Straße nicht fertiggebaut hat. Sie will nicht mit zum Kaffeetrinken, wenn sie nicht anziehen darf, was sie will. Gründe für ihre Wut gibt es viele. Als sie genug hat, haut sie ab. Wohin? Egal, Hauptsache, man kann dort tun und lassen, was man möchte. Unterwegs fällt sie in einen ziemlich ekligen Graben und als niemand kommt, um sich um sie zu kümmern, beschließt sie kurzerhand wieder nach Hause zu gehen. ab 4 Jahren