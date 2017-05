Das kleine GlÃ¼hwÃ¼rmchen Gloria ist so mutig, sehr neugierig, gibt nie auf und…

Wenn man sich etwas ganz doll wünscht, geht es auch manchmal in Erfüllung!

Tina Biedermann, Mutter von fünf Kindern (die Jungs sind 9, 7, 5 und die Mädchen 12 und 3 Jahre) möchte euch diese Buch vorstellen:

Darum geht es: Gloria ist ein kleines Glühwürmchenmädchen, dass mit ihrer Familie (Vater ist Lehrer, die Mutter Ärztin und ihr Zwillingsbruder) und ihren Freunden im Glitzerwald lebt. Die Kleine gibt uns einen Einblick in ihre Glühwürmchenwelt, ja auch Glühwürmchenkinder müssen in den Schule, wenn auch nur an einem Tag in der Woche. Sie ist ein sehr hilfsbreites und liebenswertes Mädchen, dass sich für jedes Problem etwas einfallen lässt, um helfen zu können. So zeigt sie auch, was diese Welt besonders macht. Allerdings ist Gloria auch ganz schön abenteuerlustig, was sie in so machen Gefahr bringt. Genau das macht die Geschichten spannend und wie das Glühwürmchenmädchen sie löst, macht das Buch so liebenswert.

Ich habe das Buch als Gute-Nacht-Geschichte meinen beiden Söhnen (5 und 7 Jahre) und auch meiner kleinen Tochter (3 Jahre) vorgelesen und wir alle, waren durch die Bank weg, begeistert

Das kleine Glühwürmchen Gloria ist so mutig, sehr neugierig, gibt nie auf und nimmt alles nicht ganz so schwer. Das Leben ist ein Abenteuer, wenn man sich nur genug anstrengt, man auch dazu noch gute Freunde hat, können alle Wünsche in Erfüllung gehen. Das möchte uns das Buch, in kindgerechter Art sagen. Dieses Werk ist in mehrere Geschichten unterteilt, was total praktisch ist. Sie sind genau so lang, das mein eine Geschichte pro Abend komplett lesen kann.

Eigentlich kann ich gar nicht sagen, welche Geschichte unsere Liebste ist, denn in jeder gibt es wunderbare Botschaften, die Kinder zum Nachdenken anregt.

Bei einer hat der kleine Jan Angst in der Dunkelheit, doch Glühwürmchen Gloria weiß einen Rat und schon findet der kleine Junge es nur noch halb so schlimm. Diese Geschichte hat meinen 5 Jährigen besonders beeindruckt, er hat Glorias Rat sofort umgesetzt und meinte nur voller Begeisterung „Mama das stimmt, schau Gloria hat recht!“.

Oder aber auch die Geschichte von Glorias Traum, der eigentlich unmöglich erscheint, sie ihn durch ihren Willen und eine liebe Freundin, aber dann doch erreichen kann, fanden mein Sohn (7 Jahre) und ich ganz wunderbar. Denn in der Schule scheint einiges auf den ersten Blick auch so schwer und unmöglich, aber mit viel üben und der richtigen Einstellung klappt es dann doch.

Da die Geschichten sehr verständlich geschrieben sind, hat auch meine 3 Jährige Tochter sie gut verstanden, allerdings war sie dann doch mehr von den wunderschönen Bilder angetan und den Liedern die Gloria immer singt. Wir finden das Buch toll und es wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch ein 2tes, 3tes und 4tes mal vorgelesen.

Dieses Buch ist ein unheimlich liebevoll geschriebenes und gestaltetes Kinderbuch

Auf jeder Seite sind ganz bezaubernde Bilder zu finden. Meine Kinder waren so begeistert, als sie das Cover sahen, die Blüten haben Glitzerelemente, was das Buch zu etwas besonderem macht. Die ganz niedlichen Bilder auf dem Einband machen neugierig auf die spannenden Geschichten, die sich darin befinden. Es ist ein sehr hochwertiges Buch mit Hard Cover Einband, die Seiten sind sehr dick, was sofort auffällt und das Umblättern für Kinder einfacher macht. Die Geschichten sind mit so viel Herz geschrieben und einfach verständlich für Kinder. Bei jeder Geschichte im Buch, gibt es etwas neues, interessantes zu lernen, weswegen dieses Buch von mir auch einen klaren Daumen nach oben bekommt. Wir können das Buch also nur jedem empfehlen, es ist wirklich ganz bezaubernd.

Gloria Glühwürmchen – Bezaubernde Gutenachtgeschichten

Autor: Susanne Weber und Kirsten Vogel (Autoren), Martina Matos (Illustrator)

Verlag: Loewe

Erscheinungsdatum: 16. Januar 2017

Umfang: 128 Seiten

Preis: 12,95 €

Zielgruppe: 5 – 7 Jahre