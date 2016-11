Das Buch bindet die Kleinen mit ein, da sie hier mitlesen kÃ¶nnen…

Mitlesen – jetzt kann meine wuselige Märchenprinzessin stillsitzen…

Frau Anna Möller, Mutter von einer Tochter (4 Jahre), möchte euch dieses Buch vorstellen:

Vier klassische Geschichten werden in diesem Buch erzählt; Rotkäppchen, Der Froschkönig, Die Bremer Stadtmusikanten und Hänsel und Gretel.

Mir ist es wichtig, dass meine Tochter (4 Jahre) diese klassischen Märchen noch kennenlernt, es gehört für mich einfach zur Allgemeinbildung dazu.

Sie lässt sich sehr gerne etwas vorlesen, wird aber schnell ungeduldig und wuselig und fängt an, herumzurennen. Das Buch aber bindet die Kleinen mit ein, da sie hier mitlesen können. Hauptworte sind durch Symbole ersetzt und die Kinder müssen diese während des Lesens benennen. Die Symbole sind immer mit dem gleichen Wort besetzt, sodass sich auch unbekannt Wörter merken lassen.

Es gibt niedliche Zeichnungen und einfache aber nicht zu banale Sätze. Für das Alter der Zielgruppe gut ausgewählt.

Meine Mathilda wollte das Buch gar nicht mehr weglegen und hat alle vier Geschichten auf einmal lesen wollen. Das habe ich sehr gerne mitgemacht, denn das ist hundertmal besser, als Fern zu sehen oder eine unruhige Vorlesestunde, bei der man sich manchmal nur ärgert.

Die Märchen sind nicht geschönt und inhaltlich so gestaltet, wie man es eben von früher kennt (das Aufschneiden und wieder Zunähen vom Bauch des bösen Wolfes etc), was ich gut finde, denn mir hat es auch nicht geschadet, damit aufzuwachsen. Meine Tochter hat sich auch nicht daran gestört.

Die vier Geschichten sind sehr schnell durchgelesen, mehr als eine viertel Stunde braucht man nicht dafür, deswegen finde ich den Preis für das Buch recht hoch. Ansonsten ein schön gestaltetes Buch, was wie gesagt ruhig dicker sein könnte.

Es war einmal …: Märchen zum Vor- und Mitlesen

arsEdition

August 2016

23 Seiten

12,99 Euro

4-6 Jahre