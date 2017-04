Die Kinder haben bei allem Lerneffekt auch noch einen RiesenspaÃŸ das ABC zu entdecken

Ein herrlich bunt-fröhliches Buch, das in Reimform und mit Hilfe der sympathischen Leseratte Kindern ganz große Lust auf Bücher und das Entdecken des ABC macht!

Gabi Finken, Erzieherin und „Patchworkmama“ von drei Jungs ( 13, 14 und 16 Jahre alt), möchte euch dieses Buch vorstellen:

Darum geht`s: Eine blaue Maus mit auffallend freundlichen Augen lebt in einem Buchladen und badet dort sehr gerne in den Büchern. Allein diese Vorstellung brachte die Kinder schon zum Lachen. Von A wie Affenzahn, liest und träumt sie sich durch ihre Bücher, bis hin zum Z wie Zuckerwatte.

Schnell stellten die älteren Kinder fest: „Das reimt sich ja!“ Ein Junge (5 Jahre alt) äußerte: „Ich liebe Reime, alles was sich reimt macht Spaß!“

Von A-Z stellt Ottilie in kleinen Szenen und mit bunten Bildern ihre Lieblingsbücher vor.

Hier kann sich jeder in seinem Geschmack wiederfinden. Lustige Bücher, spannende Bücher, traurige Bücher….Bücher von Drachen, von Cowboys, von Vampiren und Werwölfen, vom Tieren, schaukelnden Kühen, musizierenden Tieren….Widerspruch zeigt bei den Kindern die Textstelle „Und wer möchte nicht auf die Insel der Hexen!“ Alle Kinder waren sich einig, da möchte doch niemand hin. Es machte sie ein wenig nachdenklich was dort schön sein solle…. Erfreut waren die Kinder an der Stelle wo sich Vampir und Werwolf in Freundschaft die Hände reichen. Sofort wurde nachgedacht worüber die beiden sich wohl gestritten haben und das es klug ist sich wieder zu vertragen. Je nach Interesse und Entwicklungsstand der Kinder regt das Buch auch zu Weiterdenken und miteinander sprechen an.

Bilder und Text sind wunderbar passend aufeinander abgestimmt

Der Reihe nach findet sich das komplette ABC deutlich in bunt und fett gedruckten Buchstaben im Text wieder. Einige Bücher erkannten die Kinder, zum Beispiel das Märchen der Bremer Stadtmusikanten. Schon bei dem Bild ertönte ein fröhliches Rufen: „Das kenn ich, das kenn ich…die verjagen die Räuber aus dem Haus!“

Neben all der Leichtigkeit und Fröhlichkeit des Buches, hat mir als Vorleserin sehr gut gefallen, das es die Kinder angeregt hat über eigene Lieblingsbücher nachzudenken, ihren eigenen Büchergeschmack zu beschreiben. Ohne erhobenen Zeigefinger macht dieses Buch Kindern eine Riesenlust auf` s „Bücher- und ABC Entdecken“.

Besonders gut hat allen Kindern der Schluss des Buches gefallen. Zwischen all den Büchern schlafen zu dürfen ist für die Kinder eine traumhaft tolle Vorstellung. Dieses Buch ist absolut empfehlenswert!

Für Kinder von 5-7Jahren ist es sicherlich ideal, aber auch jüngere Kinder haben viel Freude an den freundlich bunten Bildern und dem Sprachrhythmus der Reime.

Hinweis aus Erwachsenensicht: Hier sind Lerneffekt, Leichtigkeit und Motivation zum Weitererzählen wunderbar kombiniert. Und das alles zu einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis.

Ganz wichtiger Hinweis für Erwachsene: Die Kinder haben bei allem Lerneffekt auch noch einen Riesenspaß daran!

Autor: Susanne Lütje (Text) und Wiebke Rauers (Bilder)

Titel: Ottilie Leseratte…das ABC von Affenzahn bis Zuckerwatte

Verlag: Friedrich Oetinger Verlag

Erscheinungsjahr: Februar 2017

Umfang: ein Bilderbuch, fest gebunden mit 40 Seiten, in quadratischer Form 19x19cm

Preis: 7,99Euro

Zielgruppe/Altersempfehlung: 5-7Jahre