Sind die empfindlichen Linsen fÃ¼r hohe Temperaturen in Saunen und DampfbÃ¤dern geeignet?

Mit Kontaktlinsen in die Sauna. Geht das?

Kennen Sie das? Sie sind in der Sauna und tragen nichts außer einem Handtuch um die Hüfte – und eine Brille auf der Nase. An wenigen anderen Orten sind die Sehgestelle so hinderlich wie in der Sauna oder im Dampfbad. Die Gläser beschlagen und die Bügel erhitzen so sehr, dass die Brille Schaden nehmen könnte oder Sie sich an den Metallbügeln verbrennen.

Die Alternative liegt auf der Hand. Kontaktlinsen. Aber sind die empfindlichen Linsen für hohe Temperaturen in Saunen und Dampfbädern geeignet?

Die knappe und prägnante Antwort vieler Hersteller auf diese Frage ist, dass ein Saunagang ohne Linsen gesünder ist. Die große Hitze in Saunen und Dampfbädern kann eine Linse schnell austrocknen, während die Feuchtigkeit in der Luft zu Bakterienbildung führt und Augen sich schneller entzünden können.

Weiche Kontaktlinsen, wie Tages oder Monatslinsen, werden aus dem Material Silikon-Hydrogel hergestellt. Die meisten dieser Linsen enthalten ca. 50 % Wasser und sind gleichzeitig sehr sauerstoffdurchlässig. Es sind genau diese Eigenschaften, die Linsen einerseits bequem und andererseits auch verträglich und sicher machen. Wenn Sie bei einem Saunabesuch Ihre Kontaktlinsen tragen, können die Linsen Ihren hohen Wassergehalt einbüßen und so zu einem Fremdkörpergefühl im Auge führen und die Atmungsaktivität der Linse einschränken. Die Gefahr des Austrocknens der Linse ist also das wichtigste Argument gegen ihr Tragen in der Sauna.

Was aber, wenn eine starke Sehschwäche Sie einschränkt und Sie sich ohne Sehhilfe unwohl fühlen? In diesem Fall empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Tageslinsen. Wenn Sie während des Saunagangs eine Irritation wahrnehmen, können Sie die Linse sofort herausnehmen und entsorgen. Wenn Sie normalerweise Monatslinsen tragen, sollten Sie auf jeden Fall ein Pflegemittel und einen Linsenbehälter dabei haben und die Linsen nach dem Saunaaufenthalt sofort aus den Augen nehmen und gründlich reinigen. Auch Augentropfen können einer Austrocknung vorbeugen und nach dem Saunabesuch eine wohltuende Beruhigung für die Augen sein.

Wenn Sie Ihre Kontaktlinsenstärke bereits kennen, können Sie Ihre Kontaktlinsen online bestellen. Die meisten Kontaktlinsen Shops haben eine große Auswahl an verschiedenen Kontaktlinsenmarken, Pflegemitteln und Augentropfen. Damit sind Sie bestens ausgestattet und Sie können sich in der Sauna vollkommen entspannen.