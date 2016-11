Ich hatte noch nie so glatte WÃ¤sche wie jetzt mit dieser BÃ¼gelstation.

Bisher habe ich mit einem herkömmlichen Dampfbügeleisen meine Wäsche gebügelt

Leider lieferte Paketdienst die Dampfbügelstation in einem desolaten Zustand an. Daher schaute ich schnell nach, ob innen alles okay war. Auf den ersten Blick

schien dann wirklich auch alles in Ordnung und komplett zu sein.

Die Dampfbügelstation stellte ich auf meine Arbeitsplatte in der Küche auf. Hier habe ich genügend Platz für das Gerät und eine Steckdose war auch in der Nähe.

Mein erster Eindruck: Das Gerät sieht optisch sehr ansprechend und nicht zu wuchtig aus

Das Bügeleisen war auf der Basisstation mit einer Verriegelungstaste gesichert. Dies gefiel mir sehr gut, damit beim Transport oder auch für ein sicheres Abstellen das Bügeleisen einen sicheren Halt finden kann. Durch eine Entriegelungstaste lies sich das Bügeleisen einfach und bequem von der Station entnehmen. Auch der Wassertank konnte durch einen Griff leicht entnommen und befüllt werden.

Sehr gut finde ich dabei die Anzeige, bis wohin das Wasser maximal aufgefüllt werden kann. Die Gebrauchsanweisung erklärte zudem, dass bei zu hartem Wasser etwas destilliertes Wasser hin zugegeben werden kann. Der Hinweis ist für mich wichtig, da mein Wasser sehr hart ist. Nachdem ich das Wasser eingefüllt und die Station einschaltete, leuchtete sofort die Anzeige für den Betriebsindikator auf.

Die Dampffunktion steht erst bei höheren Temperatureinstellungen zur Verfügung. Dies finde ich etwas schade, ich würde z.B. auch gern Woll- oder Synthetiksachen gern mit Dampf bügeln wollen. Durch eine Regelungstaste kann ich die gewünschte Dampfmenge einstellen.

Ich probierte alle drei Dampfmengen aus, konnte aber keinen bewussten Unterschied zwischen deneinzelnen Mengen fest stellen.

Etwas irritiert war ich zunächst darüber, dass ich beim Bügeleisen immer den Dampfknopf gedrückt halten muss, wenn ich Dampf erzeugen möchte.

Da ich bisher mit einem herkömmlichen Dampfbügeleisen hantierte, dachte ich, der Dampf wird beim Bügeleisen ständig erzeugt. Nun musste ich mich etwas umstellen, dass ich dafür immer erst die Dampftaste drücken muss. Aus dem Bügeleisen trat zu Beginn des Gebrauchs sehr viel Wasser aus, auch ohne Einschalten der Dampffunktion. Dies machte mir zunächst etwas Sorgen und ich dachte, das Gerät ist defekt. Erst nachdem ich ein paar Wäschestücke bügelte, verlor sich dieser Wasseraustritt und ich war beruhigt.

Meine Erfahrungen mit der Bügelstation

Positiv:

Das Bügeleisen ist sehr gut zu handhaben und hat ein leichtes Gewicht.

Die Dampffunktion bzw. der entsprechende Dampfdruck macht die Wäsche viel glatter als beieinem herkömmlichen Bügeleisen.

Selbst auf der niedrigsten Dampfstufe wird die Wäsche sehr schnell glatt und knitterfrei. Der Wassertank reicht mit den 1,7l für einen sehr großen Wäscheberg auf, aber auch das Nachfüllen des Tanks ist sehr unkompliziert.

Das Gerät heizt insgesamt sehr schnell auf und kann zügig benutzt werden. Dies ist mir besonders wichtig, da ich meine Kleidung, wenn ich sie aus dem Schrank hole und anziehen möchte, immer noch einmal kurz bügeln möchte. Dies muss oft schnell gehen, damit ich pünktlich im Büro bin.

Als Inhaberin eines Reisebüros bügele ich sehr oft Businesskleidung, Blusen und Blazer. Bisher war es für mich recht anstrengend, gerade diese Kleidungsstücke knitterfrei zu bügeln. Die Dampfbügelstation empfinde ich schon jetzt eine große Erleichterung. Das Bügeleisen ist leicht und der Dampf macht die Wäsche viel schneller sehr glatt. Ich hatte noch nie so glatte Wäsche wie jetzt mit dieser Station. Auch Tischdecken und -läufer kommen bei mir sehr oft zu Einsatz, da ich gern Gäste zum Essen

einlade und den Tisch immer sehr elegant eindecke. Auch diese Decken wurden einwandfrei glatt, darüber freue ich mich sehr.

Negativ:

Etwas störend fand ich die vielen Wasserflecke, die auf der Wäsche während der Dampffunktion entstehen. Die Wäsche ist z.T. Auch noch nach dem Bügeln so nass, dass ich diese zunächst etwas trocknen muss. Dies finde ich etwas unpraktisch und überlege gerade noch, was ich evtl. falsch mache, damit diese Wasserflecken nicht so umfangreich entstehen.

Fazit: Die Dampfbügelstation ist eine große Erleichterung im Haushalt.

Die Wäsche wird schnell sehr glatt und ich kann in kurzer Zeit eine größere Menge von Wäsche glatt bügeln.Ich möchte diese Bügelstation von nun an nicht mehr missen.