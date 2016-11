Mit viel Freude Instrumente kennenlernen: Peter und der Wolf

Die berühmte Geschichte von Peter und der Wolf sollte jeder kennen oder noch kennenlernen, spätestens in der Schule. Ein spannendes Märchen eines kleinen Jungen, der bei seinem Großvater lebt und eines Tages zu einem kleinen Helden wird. Zur Geschichte gehören verschiedene Tiere.

Auf der beiliegenden CD kann man sich das musikalische Werk anhören und mit den Kindern nebenbei im Buch blättern. Das macht dieses Buch für Kinder noch einmal viel interessanter. Und auch wenn dieses Märchen nicht jedes Kind gleich packt, so wird es mit Ton auf jeden Fall begeistert sein.

Jedem Tier und Mensch sind in dieser Geschichte ein Instrument zugeordnet

Diese werden am Beginn des Hörspiels erklärt. Die Katze mit ihrem weichen Miau zum Beispiel, wird von der Klarinette gespielt. So können die Kinder Instrumente und deren Klang mit viel Freude und Spannung kennenlernen und werden sie so auch nicht wieder vergessen. Wenn es nun eine Querflöte hört, wird es sicher gleich an diese Geschichte und dem Vogel darin zurückdenken.

Die Bilder im Buch sind von der Astrid Lindgren Illustratorin Ilon Wikland einfach und doch künstlerisch dargestellt worden. Es ist einfach ein mal etwas anderes als in anderen Kinderbüchern und auf jeden Fall sehenswert.

Mit der Altersempfehlung von ab 5 Jahren bin ich absolut einverstanden und sicher, das es jedes Kind in dieser Altersgruppe ansprechen wird. Das Buch hat einen harten Einband und dünne, aber doch ganz robuste Innenseiten. Auf der letzten Seite findet man die CD in einer Hülle verpackt.

Mein Sohn ist sehr angetan von dieser Geschichte…

…und wir haben es schon mehrmals gelesen und natürlich angehört. Das Hören findet er klasse und ist ganz begeistert von dem Orchester.

Ich finde dieses Buch auf jeden Fall sehr lesens-und hörenswert, da diese Geschichte einfach auch zum Allgemeinwissen dazugehören sollte. Man kann es vorlesen, oder einfach vorlesen lassen mit musikalischer Unterstützung und dies macht das Buch zum absoluten Erlebnis.

Peter und der Wolf

Sergej Prokofjew

Verlag Friedrich Oetinger GmbH

Hamburg , 2016

Buch + CD

20,00€

Seitenzahl: 32

Altersempfehlung ab 5 Jahre