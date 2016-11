Auch gewonnen? Schaut schnell nach, ob ihr auch dazugehÃ¶rt…

Hier findet Ihr die aktuellen Gewinnerlisten, also wer von euch was gewonnen hat.

Das Gewinnspiel „wir verlosen 30 Parfum-Sets für Männer“ ist beendet. Hier die Gewinner:

Auf der Gewinnerliste? Herzlichen Glückwunsch.



Dann schreibt uns an info@cleverefrauen.de eine Mail mit dem Betreff HERREN-DUFT. Wichtig: 1) Verwendet die Emailadresse, mit der ihr am Gewinnspiel teilgenommen habt. Nur so ist eine eindeutige Zuordnung möglich und der Versand kann erfolgen! 2) Welchen Duft möchtet ihr zugeschickt bekommen? Schaut hier nach: http://cleverefrauen.de/html/ulricdevarens-paris-gewinnen.html Wir versuchen eure Wünsche zu berücksichtigen.

Unser Gewinnspiel „Ratgeber der Stiftung Warentest „Der kleine Kinderarzt“ ist beendet. Hier sind die Gewinner:



Auf der Gewinnerliste? Herzlichen Glückwunsch.



Dann schreibt uns an info@cleverefrauen.de eine Mail mit dem Betreff GESUND. Wichtig: Verwendet die Emailadresse, mit der ihr am Gewinnspiel teilgenommen habt. Nur so ist eine eindeutige Zuordnung möglich und der Versand kann erfolgen!

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele von ClevereFrauen.de:

