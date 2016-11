Ein spannendes Buch fÃ¼r groÃŸe und kleine Entdecker, welches leicht verstÃ¤ndlich geschrieben ist…

Kleiner Panda Pai, ein spannendes Buch für kleine Entdecker

Sabrina Abel, Mutter einer 2 Jahre alten Tochter, möchte euch dieses Buch vorstellen:

In dieser Geschichte, geht es um einen kleinen roten Panda, der mit seinen Eltern in einem Wildpark lebt. Eines Tages beschließt der kleine Panda Pai, dass er groß genug ist für ein Abenteuer, also geht er heimlich auf Entdeckungstour außerhalb seines Geheges.

Er spaziert hin und her und immer weiter, es kommt wie es kommen musste, Panda Pai hat sich verlaufen! Auf der Suche nach dem Heimweg trifft er auf einige Tiere, die er um Hilfe bittet. Die jedoch sind ratlos, so einen wie ihn haben sie noch nie gesehen. Ein Panda, wie er von sich behauptet kann er unmöglich sein. Pandas sind schließlich riesengroß, schwarz und weiß! Schon bald ist das Chaos perfekt und der kleine Panda Pai weiß endgültig nicht mehr wer er eigentlich ist und wo er hingehört.

Am Ende findet er dann doch wieder zurück zu seiner Familie

Ein spannendes Buch für Groß und Klein welches leicht verständlich geschrieben ist. Es ist für Kinder ab 3 Jahren gedacht, aber zum Vorlesen fand meine Tochter mit ihren frischen 2 Jahren es auch schon sehr interessant.

Das Buch gefällt uns von der Qualität her sehr gut, wir waren nur etwas vorsichtiger wie sonst, da wir bisher fast nur Bücher mit dicken Pappseiten im Regal haben.

Die liebevollen Illustrationen, die sich durchgehend auf die Haupthandlung konzentrieren, finden wir sehr gelungen. Schritt für Schritt können die Kleinen damit den vorgelesenen Text mit verfolgen ohne dass es langweilig wird oder sie abgelenkt werden.

Der Text in diesem Buch ist in kurze und leichtverständliche Sätze verfasst und daher ideal für Kinder ab 3 Jahren

Beim Verfolgen dieses spannenden Abenteuers wird den Kindern näher gebracht, dass man nicht allzu viel darauf geben soll, was andere über einen denken, wenn man sich seiner selbst sicher ist.

Außerdem lernen sie, dass man anderen gegenüber offen sein sollte, denn so lernt man vielleicht tolle neue Freunde kennen. Wir hoffen, dass die Abenteuer des kleinen Panda Pai bald fortgesetzt werden.

Autor: Saskia Hula

Kleiner Panda Pai – Unterwegs ins Abendteuer

Verlag: Loewe

Erscheinungsjahr: 2016

Preis: 12,95 €

Zielgruppe: 3-6 Jahre

Umfang: 32 Seiten