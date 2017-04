Tolles Buch fÃ¼rs tÃ¤gliche Zubettgeh-Ritual – die Stoffeule, die liebevolle Reimgeschichte rund um die Waldtiere, stimmt aufs Schlafengehen…

Endlich besser einschlafen

Camilla Trampusch, Mutter von drei Kinder ( Mädchen, 10 Jahre, Jungs 3 Jahre und 6 Monate) möchte euch dieses Buch vorstellen:

Mit unserem Kleinsten ist das Einschlafen derzeit ein riesiges Problem, da der kleine Mann einfach nicht in den Schlaf finden will. In meiner Verzweiflung habe ich nach einem Gute Nacht Buch für unser tägliches Zubettgeh-Ritual gesucht, das ihm Lust aufs Schlafen gehen macht. Bei dem Pappbilderbuch „Gute Nacht, wünscht die Eule“ bin ich fündig geworden. Denn die liebevolle Reimgeschichte rund um die Waldtiere, stimmt sanft auf das Schlafengehen ein.

Anders als andere Kinderbücher fliegt die Eule in diesem Buch wirklich von Seite zu Seite, denn es ist eine weiche Stoffeule ins Buch integriert. So haben die Kleinen auch etwas zum Angreifen und können aktiv an der Geschichte teilnehmen.

„Schuhu“ sagt mein müder Sohnemann dann freudig, wenn er die Eule zum Reh fliegen lässt. Und am nächsten Morgen hat er seiner großen Schwester ganz stolz erzählt, dass die Eule vom Hasenkind ein „Gute-Nacht-Bussi“ bekommen hat.

Ob das mit dem Schlafen nun auf Dauer klappt, weiß ich noch nicht. Aber der Sohnemann legt sich nach dem Vorlesen wirklich ins Bett und sagt „Gute Nacht, Eule!“

Da wir selbst in einem Haus am Waldrand wohnen, finden wir Geschichten über Waldtiere immer ganz besonders toll und auch dieses kann ich aus voller Überzeugung weiterempfehlen. Die Altersvorgabe von 2 Jahren ist meiner Meinung nach völlig gerechtfertigt und das Thema des Buches altersgerecht.

Durch die liebevollen Tierillustrationen von Stefanie Reich gibt es auf jeder Seite etwas für die Kleinen zu entdecken und ich bin schon ganz gespannt wohin mein kleiner Mann die Eule heute Abend als Erstes fliegen lässt. Vielleicht zur müden Biene, oder doch zum Wurm der mit Zipfelmütze aus dem Astloch schaut? „Jetzt flattert sie von Tier zu Tier, wünscht allen Gute Nacht – auch dir!“

Titel: Gute Nacht, wünscht die Eule

Verlag: Ravensburger Buchverlag

Erscheinungsjahr: 2017

Umfang: 14 Seiten

Preis: 9,99€

Zielgruppe/Alter: ab 2 Jahren