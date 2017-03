Keine Angst vorm Doktor – wenn Kinder nicht zum Arzt…

Hab keine Angst, bei Doktor Dachs und alles wird wieder gut!

Sabrina Abel, Mutter einer 2 Jahre alten Tochter, möchte euch dieses Buch vorstellen:

Darum geht´s: Als Oskar nach und nach bei seinen Freunden vorbeikommt, hat die Eule Luna Halsschmerzen und der Bär jammert über Bauchweh, weil er zu viele Beeren gegessen hat. Oskar hat direkt eine gute Idee und rät Ihnen mit Ihm zu Doktor Dachs zu gehen, bei Doktor Dachs wird alles wieder gut. Eine schöne kurze Geschichte in der man lernt, dass es gar nicht so schlimm ist zum Arzt zu Gehen und man keine Angst haben muss. Außerdem kann man die letzte Seite ausklappen, so verwandelt sich das Buch zu einem Wohnzimmer, passend dazu gibt es ein Bett und die Figuren aus dem Buch zum Spielen, damit kann das Kind seine eigenen Doktor Geschichten erfinden und viel Spaß haben. Ein Buch für Kinder ab 2 Jahre, man kann damit dem Kind spielerisch die Angst vorm Doktor nehmen.

Das Buch ist toll, die Qualität ist gut, die Farben und Bilder sind schön klar und deutlich.

Auch die Texte sind sehr schön geschrieben, nicht zu lang und gut zu verstehen. Es gibt aber auch etwas was uns nicht so gut gefällt, die Figuren bestehen aus 2 Teilen, einmal die Figur selber und einem kleinen Aufsteller, der bei unserer Tochter direkt in den Mund gewandert ist, da er so klein und einladend dafür ist. Wenn wir mit ihr zusammen das Buch anschauen mag das wohl gehen, aber Sie schaut sich auch sehr gerne ihre Bücher alleine an und das geht nicht mit den Figuren. Außerdem weiß ich auch nicht so recht wo ich das Bett und die Figuren lassen soll, wenn ich sie hinten reinstecke fallen sie raus und wenn ich sie anderswo hinlege, werden Sie vergessen. Dafür hätte ich mir z.B. einen kleinen Umschlag am Buch gewünscht um es hineinzustecken. Ich werde mir noch eine Lösung überlegen, weil das Buch ansonsten echt toll ist.

Gerade wenn die Kleinen in dem Alter um die 2 Jahre rum sind, bekommen sie ihren eigenen Kopf und wollen meist eher ungerne zum Arzt gehen. Mit diesem Buch kann man ihnen zeigen, dass man keine Angst haben muss und es gar nicht so schlimm ist.

Titel: Die Kuschelbande: Alles wird gut mit Doktor Dachs

Verlag: Arena

Erscheinungsjahr: 2017

Umfang: 12 Seiten aus Pappe

Ausstattung: herausnehmbare Pappfiguren und Möbel und zwei

Ausklappseiten

– Preis: 8,99€

– Zielgruppe/Alter: ab 2 Jahre